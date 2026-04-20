Девушку в хиджабе уже неделю разыскивают в Нижнем Новгороде Общество

17-летнюю Нозию Мирзакулову разыскивают в Нижнем Новгороде. Ориентировку распространил поисково-спасательный центр "Рысь".

По данным волонтеров, 13 апреля она ушла из дома на проспекте Ленина, 454 и с тех пор не выходит на связь.

Пропавшая худощавого телосложения, ростом около 150 см. У нее карие глаза и светло-русые окрашенные волосы.

В день исчезновения девушка была одета в белые кроссовки, длинное черное платье, полушубок и хиджаб того же цвета.

Фото: поисково-спасательный центр "Рысь".

Всех, кто располагает какой-либо информацией, просят обратиться в полицию или к волонтерам по телефону 8 (930) 283-82-00.

Ранее сообщалось, что в марте ПСО "Волонтер" получил заявки на поиск 128 человек.