Девушку в хиджабе уже неделю разыскивают в Нижнем Новгороде

17-летнюю Нозию Мирзакулову разыскивают в Нижнем Новгороде. Ориентировку распространил поисково-спасательный центр "Рысь".
По данным волонтеров, 13 апреля она ушла из дома на проспекте Ленина, 454 и с тех пор не выходит на связь.
Пропавшая худощавого телосложения, ростом около 150 см. У нее карие глаза и светло-русые окрашенные волосы.
В день исчезновения девушка была одета в белые кроссовки, длинное черное платье, полушубок и хиджаб того же цвета.
Фото: поисково-спасательный центр "Рысь".
Всех, кто располагает какой-либо информацией, просят обратиться в полицию или к волонтерам по телефону 8 (930) 283-82-00.
Ранее сообщалось, что в марте ПСО "Волонтер" получил заявки на поиск 128 человек.
