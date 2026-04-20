Проход в Нижегородский кремль ограничат на день из-за подготовки к 9 Мая

Фото:
Проход на территорию Нижегородского кремля временно ограничат 22 апреля. Об этом сообщили на странице учреждения в "ВК".
Ограничения будут действовать с 06:00 до 16:00. Они связаны с подготовкой и проведением открытого гарнизонного строевого смотра и развода на службу личного состава ГУ МВД России по Нижегородской области и взаимодействующих структур.
В указанный период пройти на территорию можно будет через Дмитриевскую и Никольскую башни, арки Кладовой и Ивановской башен, а также Кремлевский фуникулер.
Въезд и выезд транспорта организуют только через арки Ивановской и Кладовой башен.
Кроме того, 22 апреля с 00:01 до 16:00 будет перекрыто движение в районе площади Минина и Пожарского. Ограничения затронут саму площадь — от улицы Варварской до Верхневолжской набережной, а также улицу Ульянова от площади Минина до улицы Пискунова, улицу Минина до переулка Музейного, Георгиевский съезд и участок Верхневолжской набережной от площади до переулка Музейного.
Также сообщалось, что в апреле и мае в городе пройдут репетиции военного парада, из-за чего отдельные улицы будут временно перекрывать. С графиком ограничений можно ознакомиться здесь.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+