Проход в Нижегородский кремль ограничат на день из-за подготовки к 9 Мая Общество

Фото: Александр Воложанин

Проход на территорию Нижегородского кремля временно ограничат 22 апреля. Об этом сообщили на странице учреждения в "ВК".

Ограничения будут действовать с 06:00 до 16:00. Они связаны с подготовкой и проведением открытого гарнизонного строевого смотра и развода на службу личного состава ГУ МВД России по Нижегородской области и взаимодействующих структур.

В указанный период пройти на территорию можно будет через Дмитриевскую и Никольскую башни, арки Кладовой и Ивановской башен, а также Кремлевский фуникулер.

Въезд и выезд транспорта организуют только через арки Ивановской и Кладовой башен.

Кроме того, 22 апреля с 00:01 до 16:00 будет перекрыто движение в районе площади Минина и Пожарского. Ограничения затронут саму площадь — от улицы Варварской до Верхневолжской набережной, а также улицу Ульянова от площади Минина до улицы Пискунова, улицу Минина до переулка Музейного, Георгиевский съезд и участок Верхневолжской набережной от площади до переулка Музейного.

Также сообщалось, что в апреле и мае в городе пройдут репетиции военного парада, из-за чего отдельные улицы будут временно перекрывать. С графиком ограничений можно ознакомиться здесь.