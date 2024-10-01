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Бизнес

Российским автолюбителям станет проще купить машину онлайн

08 октября 2024 16:32  [100] Бизнес

Россияне все чаще ищут новые автомобили онлайн. К такому выводу пришли аналитики Авито Авто, проанализировав потребительские предпочтения в сентябре. 

Согласно исследованию, 74% респондентов для поиска и выбора нового автомобиля  пользовались преимущественно источниками онлайн. При этом 33% из них – сайтами с объявлениями, 30% – сайтами автосалонов и дилеров, 11% – сайтами производителей. Лично посещали автосалоны всего 25% опрошенных.

Основными причинами выбора в пользу новой машины автолюбители называют желание покупать у дилера (30%), материальную выгоду (24%) и гарантию на новые авто (24%). Кроме того, 20% респондентов выбирают дилеров из-за скидок и спецпредложений, еще 19% опрошенных хотели приобрести новую модель автомобиля, которой нет среди машин с пробегом.

По данным Авито Авто, предложение новых автомобилей в России активно растет, а число дилеров, сотрудничающих с платформой, увеличивается. Для удобства автолюбителей Авито Авто запускает раздел  для поиска и покупки новых автомобилей. В настоящее время в каталоге представлено более 160 тысяч машин от дилеров из разных регионов страны. В разделе "Новые авто" можно отфильтровать предложения по различным параметрам, включая стоимость, характеристики, условия гарантии и историю дилера на платформе.

Кроме того, в каждом объявлении указаны бонусы, которые можно получить при покупке автомобиля, а также предусмотрены фильтры по условиям гарантии и сервис Селект с персональным менеджером.

Сейчас тестируется функционал, в рамках которого дилеры в разделе с новыми автомобилями могут объединять в одном объявлении схожие модели авто, что позволит покупателям увидеть разные варианты модели и выбрать наиболее подходящий. 

"В условиях широкого ассортимента на рынке новых автомобилей платформа помогает с решением задач: в разделе собраны актуальные предложения, а дилеров можно сравнить по отзывам клиентов, разнообразию предлагаемых моделей и связи с производителем" — отмечает Никита Ивахненко, руководитель направления "Новые автомобили" Авито Авто. 

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Теги:
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