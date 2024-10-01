Один день в Городецком районе
Горячие линии по вопросам теплоснабжения
Строительство ФОКа началось на проспекте Кораблестроителей
Изменение нескольких маршрутов ОТ с 30 сентября
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Политика
10 октября 2024 07:30  [98] Развитие МСУ в регионах ПФО обсудили на заседании рабочей группы Окружного консультативного совета
09 октября 2024 10:36  [344] Евгений Люлин встретился с послом РФ в Белоруссии Борисом Грызловым
09 октября 2024 10:23  [365] Очередной этап "Школы мэров" стартовал в Москве
09 октября 2024 09:28  [371] Иван Носков назначен первым заместителем главы Самары
09 октября 2024 07:05  [390] Глеб Никитин принял участие в стратсессии по развитию территорий
08 октября 2024 17:40  [503] Глеб Никитин вошел в топ-15 медиарейтинга глав регионов РФ в сентябре
08 октября 2024 09:54  [521] Андрей Гнеушев поздравил победителей конкурса "Лучший муниципальный служащий Нижегородской области"
08 октября 2024 08:22  [467] Делегация нижегородского Заксобрания посетила с рабочим визитом Белоруссию
07 октября 2024 18:54  [616] Евгений Шевченко наградил представителей избирательной системы Нижегородской области
07 октября 2024 18:30  [660] Иван Носков назвал Дзержинск одним из самых перспективных городов России
Политика

Развитие МСУ в регионах ПФО обсудили на заседании рабочей группы Окружного консультативного совета

10 октября 2024 07:30  [98] Политика

Фото: пресс-служба полпреда президента РФ в ПФО

Развитие системы МСУ обсудили на заседании рабочей группы Окружного консультативного совета по развитию местного самоуправления. Об этом сообщает пресс-служба полпреда президента РФ в ПФО.

В мероприятии приняли участие помощник полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Алексей Симонов, министр по делам территориальных образований Саратовской области, руководитель рабочей группы Сергей Зюзин, руководители органов местного самоуправления, представители законодательной и исполнительной власти субъектов Федерации округа, экспертное сообщество.

Помощник полпреда Алексей Симонов поприветствовал участников заседания и обратил внимание на высокую актуальность темы. Он напомнил, что законопроект обсуждался на Окружном совете по развитию местного самоуправления в марте 2022 года, тогда предложения были поддержаны большинством регионов ПФО и направлены в Госдуму России.

"Одним из самых значимых нововведений является переход на одноуровневую систему управления. В нашем округе эта работа ведется уже несколько лет. Такая модель полностью реализована в Удмуртской и Чувашской республиках, Пермском крае и Нижегородской области, частично – в Кировской области. Практика показала, что укрупнение муниципалитетов позволяет повысить оперативность решения местных вопросов, ликвидировать избыточное правовое регулирование и исключить спорные моменты, связанные с разграничением полномочий", - отметил Алексей Симонов.

Помощник полпреда также подчеркнул, что одноуровневая организация местного самоуправления не должна привести к отдалению власти от жителей, снижению качества социальных услуг и уменьшению бюджетных расходов на решение вопросов локального значения.

В ходе заседания представители регионов округа и экспертного сообщества поделились опытом перехода на одноуровневую систему местного самоуправления, а также сформировали актуальные предложения по корректировке законопроекта.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
МСУ
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Один день в Городецком районе: ЗМЗ, завод ЛИНК и фабрика Городецкая роспись
01 октября 2024 13:29Один день в Городецком районе: ЗМЗ, завод "ЛИНК" и фабрика "Городецкая роспись"
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph