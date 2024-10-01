Развитие МСУ в регионах ПФО обсудили на заседании рабочей группы Окружного консультативного совета Политика

Фото: пресс-служба полпреда президента РФ в ПФО

Развитие системы МСУ обсудили на заседании рабочей группы Окружного консультативного совета по развитию местного самоуправления. Об этом сообщает пресс-служба полпреда президента РФ в ПФО.

В мероприятии приняли участие помощник полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Алексей Симонов, министр по делам территориальных образований Саратовской области, руководитель рабочей группы Сергей Зюзин, руководители органов местного самоуправления, представители законодательной и исполнительной власти субъектов Федерации округа, экспертное сообщество.

Помощник полпреда Алексей Симонов поприветствовал участников заседания и обратил внимание на высокую актуальность темы. Он напомнил, что законопроект обсуждался на Окружном совете по развитию местного самоуправления в марте 2022 года, тогда предложения были поддержаны большинством регионов ПФО и направлены в Госдуму России.

"Одним из самых значимых нововведений является переход на одноуровневую систему управления. В нашем округе эта работа ведется уже несколько лет. Такая модель полностью реализована в Удмуртской и Чувашской республиках, Пермском крае и Нижегородской области, частично – в Кировской области. Практика показала, что укрупнение муниципалитетов позволяет повысить оперативность решения местных вопросов, ликвидировать избыточное правовое регулирование и исключить спорные моменты, связанные с разграничением полномочий", - отметил Алексей Симонов.

Помощник полпреда также подчеркнул, что одноуровневая организация местного самоуправления не должна привести к отдалению власти от жителей, снижению качества социальных услуг и уменьшению бюджетных расходов на решение вопросов локального значения.

В ходе заседания представители регионов округа и экспертного сообщества поделились опытом перехода на одноуровневую систему местного самоуправления, а также сформировали актуальные предложения по корректировке законопроекта.