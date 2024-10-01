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Бизнес

Газотурбинная установка Дзержинской ТЭЦ прошла инспекцию

10 октября 2024 15:08  [78] Бизнес

Фото: "Т Плюс"

На Дзержинской ТЭЦ Нижегородского филиала ПАО "Т Плюс" прошла малая инспекция – текущий ремонт газовой турбины мощностью 150 МВт. В ходе ежегодных регламентных работ энергетики проверили состояние основных элементов камеры сгорания и тракта горячих газов турбины, а также заменили изношенные элементы термозащитной плитки. 

Кроме того, специалисты проконтролировали техническое состояние опорно-упорного подшипника газовой турбины. Весной этого года он был модернизирован с использованием уникальной на территории РФ технологии: колодки подшипника изготовлены с покрытием из полимерного материала взамен традиционного из баббита. Результаты обследования подтвердили работоспособность инновационного оборудования.

Одновременно с инспекцией газовой турбины был проведён плановый текущий ремонт газовых компрессоров, оборудования дожимной компрессорной станции, котла-утилизатора и вспомогательного оборудования парогазового энергоблока. 

"Выполненные работы позволят обеспечить высокую надёжность эксплуатации газотурбинной установки и станции в целом", – отметил технический директор – главный инженер Дзержинской ТЭЦ Дмитрий Чернядьев.

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Теги:
Т Плюс
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