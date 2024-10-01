Документальный фильм "Культура: война и мир" выходит в прокат Культура и отдых

Документальный фильм "Культура: война и мир" о русской культуре выходит в широкий прокат. Кинолента создана при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Режиссером картины стала Александра Франк.

В центре сюжета истоки и традиции русского народа, новые веяния и тренды. Режиссер показывает, как в "плавильном котле" переломной эпохи нашего времени формируются культурные явления, которые станут классикой для будущих поколений.

Как военные действия влияют на деятелей культуры, с чем сталкиваются творцы прямо сейчас, как с помощью произведений искусства транслировать ценности русской цивилизации в глобальном мире - обо всем это можно узнать, посмотрев фильм.

В съемках участвовали известные лидеры мнений, в том числе нижегородцы: долго работавший в Нижегородской (ещё Горьковской) области, а ныне глава Сахалина Валерий Лимаренко, рок-певица Ольга Кормухина. Также задействованы зампредседателя Госдумы РФ Пётр Толстой, заслуженный деятель искусств РФ, заведующий кафедрой саунд-драмы ГИТИСа Владимир Панков, народный артист РФ, лауреат Государственной премии РФ Евгений Князев и др.

"Вопреки расхожему мнению о том, что все лучшие представители культуры уехали и наступило время упадка, мы наблюдаем совершенно другую картину в реальности. Появляются новые лица — поэты, писатели, художники и музыканты, режиссеры, которые способны обогатить культуру России. Активно развивается направление культуры в регионах – от Калининграда до Сахалина. Появляются новые кинофестивали, реставрируются музеи, возрождаются творческие школы. В фильме я хочу показать зрителям, что настает новое время – и в нем будет множество новых героев", - прокомментировала режиссёр Александра Франк.

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