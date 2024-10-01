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Общество

Дом культуры отремонтировали в Уренском округе по проекту "Вам решать!"

14 октября 2024 17:22  [47] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В деревне Большое Никитино Уренского округа после ремонта по проекту "Вам решать!" открыли Дом культуры. Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, на ремонт было выделено более 5,2 млн рублей. 

Подрядчик заменил систему отопления здания, отремонтировал внутренние помещения первого этажа, зрительного зала и входной группы. Были установлены подвесные потолки, покрашены стены, уложено новое напольное покрытие. 

Всего на территории Уренского округа по программе "Вам решать!" в этом году будет реализовано семь различных проектов на общую сумму более 35 млн рублей. Так, по словам главы местного самоуправления Уренского муниципального округа Сергея Бабинцева, в следующем году планируется отремонтировать спортзал.

Кроме того, по программе "Комплексное развитие сельских территорий" в этом году в округе реализовано шесть проектов по благоустройству общей стоимостью 15 млн рублей.

Напомним, заявки на участие в губернаторском проекте  "Вам решать!" на 2025 год можно подать до 15 октября  на сайте GOLOSZA.RU

 

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Теги:
Благоустройство Вам решать! КРСТ
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