Почти 775 млн рублей выделено на обновление инвентаря нижегородских соцучреждений Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

По решению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина в этом году на обновление кроватей и мягкого инвентаря в нижегородских социальных и медицинских учреждениях из регионального бюджета выделено почти 775 млн рублей. Об этом сообщили в Минсоцполитики области.

Согласно данным ведомства, в настоящее время более чем в 100 социальных учреждениях региона ведётся закупка не только новой мебели, но и матрасов, одеял, подушек, постельного белья и полотенец.

Так, 60 новых кроватей и 540 единиц мягкого инвентаря закуплено для пансионата ветеранов войны и труда в Зелёном городе. Финансирование составило свыше 1,8 млн рублей.

"Мы проводим эту работу очень внимательно. Важно, чтобы кровати были подобраны с учётом возраста, состояния здоровья и способности подопечных к самообслуживанию", – прокомментировал министр социальной политики Нижегородской области Игорь Седых.

Директор пансионата ветеранов войны и труда Майя Казакова уточнила, что в прошлом году в учреждении были также проведены работы по обновлению жилых пространств - полностью отремонтировано 45 номеров, приобретена мягкая мебель для жилых блоков и комнат отдыха, в комнатах также заменили шторы и покрывала.

"Кроме того, для комфортного пребывания маломобильных граждан мы закупили 4 многофункциональные кровати. На эти цели было направлено в общей сложности более 6 млн рублей", – рассказала руководитель учреждения.