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Общество

Школьники учатся проектировать города с Эн+

15 октября 2024 15:25  [91] Общество

В Нижнем Новгороде стартовали мероприятия в рамках грантового проекта "Города со знаком плюс" от энергетического холдинга Эн+.

Напомним, в этом году победителями всероссийского конкурса стали две организации из столицы Приволжья. В Центральной библиотечной системе Автозаводского района на грантовые средства будет создано многофункциональное уличное пространство "Книжный парк" со сценой, зоной для чтения и шатром для проведения мероприятий. Официальное открытие запланировано на весну 2025 года. Пока на площадке идут работы, сотрудники библиотеки совместно с читателями дорабатывают идеи по точечному оформлению парка. Так, на территории библиотеки состоялась "Гаражная распродажа", на которой жители района могли обменяться игрушками, книгами, настольными играми, комнатными и садовыми растениями. Главной идеей события стало экологичное потребление.

Экологии и архитектуре города посвящены мероприятия и второго грантополучателя – Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета. Здесь будет создано креативное пространство "Точка Урбан". Коворкинг-зона должна стать точкой сбора предложений от молодежи по благоустройству и развитию городского пространства.

Официальное открытие площадки и большой городской хакатон по благоустройству города запланированы на ноябрь, а вот обмен мнениями и сбор идей уже запущены. На прошлой неделе школьники попробовали свои силы в проектировании воображаемых городов. Игра-макетирование для учеников 5-10 классов стала стартовым событием серии мероприятий проекта.

"В данном формате участники научились анализировать территории, узнали, как может развиваться город, как поддерживать равновесие между экологическими, жилыми и промышленными зонами", - поделилась специалист по развитию креативных практик ННГАСУ Анастасия Лазарева.

Следующим этапом стало применение знаний на практике в живом городском пространстве. 100 старшеклассников из 10 школ города отправились в архитектурную экспедицию "Взрослый взгляд на Нижний" по территории микрорайона "Юг" в Автозаводском районе. Они исследовали прибрежную территорию, проанализировали плюсы и минусы благоустройства набережной, а после подготовили свои концепции по совершенствованию пространства.  В числе недостатков ребята назвали отсутствие обустроенных мест для отдыха и спортивных площадок и предложили создать на набережной зеленые зоны, установить скамейки и урны.

"Такие мероприятия для школьников – возможность развить критическое и креативное мышление, понять, как устроен город, что можно сделать, чтобы его улучшить. Это та энергия дела, которая является философией холдинга Эн+. Мы стараемся внести свой вклад в благоустройство и преобразование городов, где работают наши предприятия, но не менее важная для нас задача – формирование пассионарного сообщества горожан, когда люди готовы деятельно участвовать в жизни города: не только предлагать идеи, но продумывать их детально и реализовывать совместно с бизнесом", - отметил генеральный директор ГК "Волгаэнерго" (входит в холдинг Эн+) Виталий Гаврюшенко.

 

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Теги:
Автозаводский район школьники Эн+
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