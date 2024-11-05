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Общество

Лучшие работники, предприятия и муниципалитеты получили награды за развитие АПК Нижегородской области

08 ноября 2024 18:43  [80] Общество

Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

Лучшие работники и предприятия АПК, а также муниципалитеты, достигшие лучших результатов в развитии этой отрасли, получили награды за развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области. Церемония награждения была приурочена к празднованию Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона и прошла на Нижегородской ярмарке. Всего было вручено 96 наград.

"Сельское хозяйство играет огромную роль в жизни региона. В отрасли трудятся тысячи людей, вносящих большой вклад в экономику и производящих по-настоящему качественную и востребованную продукцию. Аграрный сектор никогда не стоит на месте, продолжается активная модернизация, внедряются новые технологии. Не менее важно, что сельское хозяйство помогает сохранению и развитию сел и деревень", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Награды лучшим в АПК вручили заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков, председатель Законодательного собрания региона Евгений Люлин и министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона Николай Денисов.

Егор Поляков вручил почетные знаки губернатора Нижегородской области "За достижения в развитии агропромышленного комплекса" главам 10 муниципалитетов: Вадского, Сергачского, Ковернинского, Дальнеконстантиновского, Гагинского, Шарангского, Богородского Починковского, Бутурлинского и Уренского муниципальных округов. Также он вручил дипломы правительства Нижегородской области "За достижения в сфере развития агропромышленного комплекса" руководителям семи предприятий.

Троим нижегородцам присвоено звание "Заслуженный работник агропромышленного комплекса Нижегородской области": председателю сельхозкооператива "Криушинский" из Починковского округа Владимиру Загороднову, директору ООО "Мир" из Большеболдинского округа Владимиру Ларину и заведующему мастерской сельхозкооператива "Дубенский" из Вадского округа Владимиру Чередникову.

"Труд работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности нелегкий, но очень важный и нужный. Нижегородские аграрии делают все возможное для решения главной задачи – обеспечения продовольственной безопасности региона. 2024 год выдался непростым для отрасли из-за неблагоприятных погодных условий. Но наши аграрии благодаря соблюдению технологии возделывания смогли обеспечить региону достойный урожай. Уверен, что серьезные результаты мы увидим и в следующем году. Рост производства сельхозпродукции в 2025 году прогнозируется минимум на 3,6 процента в сопоставимых ценах", - отметил заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.

Еще десять нижегородцев за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, значительный вклад в развитие агропромышленного комплекса были награждены благодарностью председателя Законодательного собрания Нижегородской области.

"Благодаря труду аграриев сельскохозяйственная отрасль превратилась в драйвер экономического роста. В работе находятся десятки инвестиционных проектов в АПК. Государство, со своей стороны, обязано поддержать развитие села – льготами, субсидиями, финансированием проектов комплексного развития сельских территорий. Депутаты Законодательного собрания вместе с правительством области уделяет этим вопросам первостепенное внимание", - заявил Евгений Люлин.

Николай Денисов вручил около 70 ведомственных наград министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области. По различным номинациям и направлениям деятельности получателями наград стали сотрудники и руководители предприятий, главы муниципалитетов.

"На поддержку нашего агропрома и развитие сельских территорий в этом году направлено 6,3 миллиарда рублей. Большая часть – около 4 миллиардов рублей - областные средства. Субсидии направлены на то, чтобы развить производство и успешно чувствовать себя в конкурентной борьбе с другими регионами. Государственная поддержка направляется на возмещение затрат на приобретение техники и топлива, комплектующих, необходимых в производстве, реализацию инвестпроектов. Также субсидируем затраты на выращивание сельскохозяйственных культур и закупку сельскохозяйственных животных. Одним из важнейших направлений поддержки аграриев является комплексное развитие сельских территорий, так как людям важны комфортные условия труда и жизни в целом", - сказал Николай Денисов.

Участники празднования Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона посетили сельскохозяйственную ярмарку "Осенний дар", которая проходит на Нижегородской ярмарке 8 и 9 ноября. На ней свою продукцию представили около 40 предприятий региона.

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Теги:
АПК Награждение
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