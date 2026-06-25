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Общество

Почти 200 нижегородских выпускников написали ЕГЭ на 100 баллов

25 июня 2026 18:55 Общество
Почти 200 нижегородских выпускников написали ЕГЭ на 100 баллов

Фото: Александр Воложанин

25 июня прошел последний резервный день основного периода ЕГЭ. В этот день работали четыре пункта проведения экзаменов, участие приняли 396 человек.

Выпускники сдавали все предметы, экзамены прошли спокойно — без сбоев и удалений, рассказал министр образования области Михаил Пучков в своем MAX-канале.

Основной этап аттестации завершен. По некоторым предметам результаты ещё ждут, но предварительные итоги кампании-2026 уже подведены — и они заметно лучше прошлогодних.

Максимальные 100 баллов набрали 197 участников. Это на 62 человека больше, чем годом ранее.

По предварительным данным, высшие результаты распределились так:

  • по русскому языку — 53 выпускника,
  • по профильной математике — 44 человека,
  • по физике — 49 человек,
  • по химии — 20 человек,
  • по истории — 14 человек,
  • по литературе — 14 человек,
  • по обществознанию — 3 человека.

Сразу по двум предметам по 100 баллов получили 20 выпускников. Это вдвое больше, чем в прошлом году.

Рекордный результат показал выпускник лицея № 38 Илья Ковалев. Он набрал 300 баллов, получив по 100 за русский язык, профильную математику и физику. В прошлом году в регионе подобных результатов не было.

«Очень радуют результаты по профильной математике и физике! Ждём итогов по биологии и уверен, что и по результатам резервных дней ещё будут выпускники с максимальным количеством набранных баллов!» — отметил Пучков.

Ранее сообщалось, что более 60% нижегородских девятиклассников продолжат обучение в системе СПО.

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Теги:
ЕГЭ Михаил Пучков Экзамены
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