Почти 200 нижегородских выпускников написали ЕГЭ на 100 баллов

Фото:
25 июня прошел последний резервный день основного периода ЕГЭ. В этот день работали четыре пункта проведения экзаменов, участие приняли 396 человек.
Выпускники сдавали все предметы, экзамены прошли спокойно — без сбоев и удалений, рассказал министр образования области Михаил Пучков в своем MAX-канале.
Основной этап аттестации завершен. По некоторым предметам результаты ещё ждут, но предварительные итоги кампании-2026 уже подведены — и они заметно лучше прошлогодних.
Максимальные 100 баллов набрали 197 участников. Это на 62 человека больше, чем годом ранее.
По предварительным данным, высшие результаты распределились так:
Сразу по двум предметам по 100 баллов получили 20 выпускников. Это вдвое больше, чем в прошлом году.
Рекордный результат показал выпускник лицея № 38 Илья Ковалев. Он набрал 300 баллов, получив по 100 за русский язык, профильную математику и физику. В прошлом году в регионе подобных результатов не было.
«Очень радуют результаты по профильной математике и физике! Ждём итогов по биологии и уверен, что и по результатам резервных дней ещё будут выпускники с максимальным количеством набранных баллов!» — отметил Пучков.
Ранее сообщалось, что более 60% нижегородских девятиклассников продолжат обучение в системе СПО.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+