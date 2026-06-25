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Общество

Глеб Никитин обсудил с Патриархом Кириллом демографию и поддержку молодежи

25 июня 2026 19:12 Общество
Глеб Никитин обсудил с Патриархом Кириллом демографию и поддержку молодежи

Фото: MAX-канал Глеба Никитина

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел встречу со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом и митрополитом Нижегородским и Арзамасским Георгием. Основными темами стали демография, образование, поддержка молодежи и социальная защита.

Как подчеркнул глава региона, эти направления остаются наиболее значимыми и чувствительными в совместной работе Церкви и государства.

Отдельное внимание уделили развитию православного образования. Сегодня Нижегородская область занимает первое место в России по количеству учащихся православных гимназий — каждый шестой гимназист страны обучается именно в регионе.

Одной из основным тем обсуждения стала демографическая ситуация.

«Без преувеличения, одним из ключевых вопросов национальной безопасности остается демография, и решать его можно только сообща — Церкви и государству», — написал глава региона в своем MAX-канале.

Напомним, в Нижегородской области уже разработан и реализуется ряд инициатив, направленных на укрепление института семьи, профилактику абортов и поддержку женщин, оказавшихся в кризисной ситуации.

Так, нижегородские семьи при рождении или усыновлении ребенка могут получить до 1 млн рублей с учетом федерального маткапитала и регионального родительского дохода «Основа».

Также действует программа «Подарок новорожденному»: родители получают электронный сертификат на 20 тысяч рублей для покупки детских товаров местных производителей на маркетплейсе.

«Когда Церковь и власть действуют в едином ценностном ключе, появляются силы на самые смелые планы. Впереди — большая работа! Благодарю Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла за поддержку!» — отметил Глеб Никитин.

Ранее сообщалось, что с начала года 170 нижегородок отказались от аборта.

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Теги:
Глеб Никитин демография Церковь
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