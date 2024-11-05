Благотворительная акция "Коробка храбрости" для поддержки детей, проходящих лечение в больницах, стартовала в Нижегородской области

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"Коробки храбрости" для сбора подарков детям, находящимся на лечении и реабилитации в медицинских учреждениях, установлены в региональном и местных отделениях "Единой России", а также в Штабе общественной поддержки партии.
Традиционная благотворительная акция, которую ежегодно проводит Центр поддержки гражданских инициатив сторонников партии, стартовала в преддверии Всемирного дня ребенка. Все желающие могут поддержать маленьких пациентов, передав им игрушки, наборы для творчества, конструкторы, детские книги, канцелярские принадлежности.
"Мы проводим эту душевную и теплую акцию на протяжении многих лет, и каждый год она вызывает искренний и большой отклик у нижегородцев. В ней принимают участие не только наши активисты, депутаты, но и целые коллективы различных организаций и простые жители, которые хотят поддержать, подбодрить детей, находящихся на длительном лечении в медицинских стационарах. Мы хотим сказать им: будьте храбрыми, не сдавайтесь, верьте, боритесь за скорейшее выздоровление! Я приглашаю нижегородцев присоединиться к нам, порадовать и поддержать маленьких пациентов, поднять им настроение. Пусть дети поверят в свои силы и поскорее поправятся!", - сказал председатель регионального совета сторонников партии Николай Пугин, передав подарки в "коробку храбрости" в региональном исполкоме.
Председатель совета отметил, что только в прошлом году в рамках акции "Коробка храбрости" было собрано и передано в различные детские медицинские учреждения региона более 15 тысяч игрушек для ребят. По всей области к акции присоединились порядка 4 тысяч жителей. В этом году сбор "коробок храбрости" пройдет с 11 ноября по 3 декабря. Можно передать: игрушки, конструкторы, пазлы, наборы для творчества и тематических игр, канцелярские товары, настольные игры, а также детские книги. Обращаем ваше внимание, что по соображениям санитарной безопасности все предметы должны быть новыми и в упаковке. Все собранные подарки будут переданы детям в медицинские учреждения Нижегородской области.
Пункты приема благотворительной помощи в Нижнем Новгороде:
- Штаб общественной поддержки (г. Нижний Новгород, ул. Малая Покровская, 2А),
- региональный исполнительный комитет партии "Единая Россия" (г. Нижний
Новгород, ул. Алексеевская, 10/16).
Адреса местных отделений партии в муниципальных и городских округах
Нижегородской области можно узнать на сайте регионального отделения: nnov.er.ru.
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