Народное голосование за проекты "Вам решать!" на 2025 год
Ярмарки "Покупайте нижегородское" в ноябре
График работы реверсивной полосы на Борском мосту
Планы модернизации трамвайного движения в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
11 ноября 2024 18:10  [85] Благотворительная акция "Коробка храбрости" для поддержки детей, проходящих лечение в больницах, стартовала в Нижегородской области
11 ноября 2024 17:35  [106] Доброволец СВО: "Россияне должны держаться вместе, чтобы приблизить победу"
11 ноября 2024 17:20  [110] Евгений Чинцов стал участником встречи лидеров молодежных объединений Нижнего Новгорода и Гомеля
11 ноября 2024 16:45  [149] Нижегородские волонтеры передали для участников СВО внедорожник с гуманитарным грузом
11 ноября 2024 16:12  [149] В Кстове наградили финалистов конкурса детского рисунка "Чистый взгляд"
11 ноября 2024 16:06  [182] Денис Рябинин: "Необходимо максимально рационально использовать те ресурсы, которые есть у перевозчиков"
11 ноября 2024 15:54  [183] Нижегородское правительство и "ЦИПР" представят ИТ-решения на выставке в Китае
11 ноября 2024 15:36  [158] АО "Теплоэнерго" разыграло 60 подарочных карт среди участников акции "Без долгов – выгодно!"
11 ноября 2024 15:22  [155] Юные нижегородцы могут присоединиться к онлайн-олимпиаде "Культура вокруг нас"
11 ноября 2024 15:08  [183] Более 40 правок внесли к II чтению федерального бюджета
Общество

Благотворительная акция "Коробка храбрости" для поддержки детей, проходящих лечение в больницах, стартовала в Нижегородской области

11 ноября 2024 18:10  [85] Общество

Фото: пресс-служба РИК НРО "Единая Россия"

"Коробки храбрости" для сбора подарков детям, находящимся на лечении и реабилитации в медицинских учреждениях, установлены в региональном и местных отделениях "Единой России", а также в Штабе общественной поддержки партии.

Традиционная благотворительная акция, которую ежегодно проводит Центр поддержки гражданских инициатив сторонников партии, стартовала в преддверии Всемирного дня ребенка. Все желающие могут поддержать маленьких пациентов, передав им игрушки, наборы для творчества, конструкторы, детские книги, канцелярские принадлежности.

"Мы проводим эту душевную и теплую акцию на протяжении многих лет, и каждый год она вызывает искренний и большой отклик у нижегородцев. В ней принимают участие не только наши активисты, депутаты, но и целые коллективы различных организаций и простые жители, которые хотят поддержать, подбодрить детей, находящихся на длительном лечении в медицинских стационарах. Мы хотим сказать им: будьте храбрыми, не сдавайтесь, верьте, боритесь за скорейшее выздоровление! Я приглашаю нижегородцев присоединиться к нам, порадовать и поддержать маленьких пациентов, поднять им настроение. Пусть дети поверят в свои силы и поскорее поправятся!", - сказал председатель регионального совета сторонников партии Николай Пугин, передав подарки в "коробку храбрости" в региональном исполкоме.

Председатель совета отметил, что только в прошлом году в рамках акции "Коробка храбрости" было собрано и передано в различные детские медицинские учреждения региона более 15 тысяч игрушек для ребят. По всей области к акции присоединились порядка 4 тысяч жителей. В этом году сбор "коробок храбрости" пройдет с 11 ноября по 3 декабря. Можно передать: игрушки, конструкторы, пазлы, наборы для творчества и тематических игр, канцелярские товары, настольные игры, а также детские книги. Обращаем ваше внимание, что по соображениям санитарной безопасности все предметы должны быть новыми и в упаковке. Все собранные подарки будут переданы детям в медицинские учреждения Нижегородской области.

Пункты приема благотворительной помощи в Нижнем Новгороде:

- Штаб общественной поддержки (г. Нижний Новгород, ул. Малая Покровская, 2А),

- региональный исполнительный комитет партии "Единая Россия" (г. Нижний
Новгород, ул. Алексеевская, 10/16).

Адреса местных отделений партии в муниципальных и городских округах

Нижегородской области можно узнать на сайте регионального отделения: nnov.er.ru.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Единая Россия
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
День народного единства в Нижнем Новгороде - 2024
05 ноября 2024 16:20День народного единства в Нижнем Новгороде - 2024
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph