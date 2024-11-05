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Общество

Образовательная программа "Школа работодателя" стартовала в Нижегородской области

14 ноября 2024 12:06  [56] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Образовательная программа "Школа работодателя" стартовала на площадке Корпоративного университета правительства Нижегородской области (КУПНО).

Как сообщает пресс-служба правительства региона, программа "Школы" направлена на повышение HR-экспертизы предприятий стратегических отраслей экономики Нижегородской области, включая оборонно-промышленный комплекс, а также государственные и муниципальные учреждения. В "Школе работодателей" участвуют 57 слушателей, которые представляют кадровые подразделения 33 предприятий региона с общей численностью сотрудников 61 тысяча человек.

"Проблема дефицита кадров – это один из острейших вопросов, решить который в одиночку невозможно. "Школа работодателя" как раз призвана объединить усилия государства и предпринимательского сообщества региона для решения данной проблемы. Это не просто образовательная программа. Это площадка, где представители кадровых подразделений крупнейших нижегородских работодателей могут обмениваться опытом и лучшими практиками по привлечению персонала и работе с ним, обсуждать самые актуальные HR-тренды. Рассчитываем, что программа позволит предприятиям выработать эффективные механизмы решения важных кадровых вопросов, и совместными усилиями мы сможем обеспечить кадровый суверенитет региона – одну из задач, обозначенных в стратегии социально-экономического развития Нижегородской области", - отметила министр кадровой политики нижегородского правительства Екатерина Лебедева.

Образовательные модули программы включают в себя обучение проектному менеджменту и разработаны в соответствии с актуальными для кадровой сферы предприятий задачами: подбор персонала, в том числе по отдельным категориям (молодые специалисты, соискатели с ограниченными возможностями здоровья, мигранты), аналитика HR-сферы и повышение общей эффективности работы организаций.

По итогам обучения, которое продлится до февраля, командам предстоит защита собственных проектов и планов развития на 2025 год. По результатам защиты слушатели получат удостоверения о повышении квалификации. Авторы лучших проектных работ будут награждены сертификатами КУПНО.

Ранее сообщалось, что судостроительные предприятия в РФ столкнулись с кадровыми проблемами.

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Теги:
Дефицит КУПНО Профессии
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