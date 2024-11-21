Дмитрий Чернышенко провёл рабочую встречу с Глебом Никитиным и митрополитом Георгием Общество

Фото: пресс-служба Д.Н. Чернышенко

Зампред правительства России, куратор Приволжского федерального округа Дмитрий Чернышенко накануне провёл рабочую встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Особое внимание было уделено вопросам науки, образования и спорта в регионе. К обсуждению присоединился митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.

Было озвучено, что в Нижегородской области в рамках системы православного образования функционируют 11 гимназий и монастырская школа, в которых обучается 4,7 тысячи детей, а также 6 профильных детских садов - их посещают 787 воспитанников. 96% выпускников православных гимназий поступают на бюджетные места в вузы. Сеть православных учебных заведений планируется расширить - как в Нижнем Новгороде, так и в других городах области.

Важной темой повестки встречи стала реализация проектов по созданию ИТ-кампуса "Неймарк" и Технопарка СПО на базе "Нижполиграфа".

Дмитрий Чернышенко отметил, что наш регион активно использует меры поддержки нацпроекта "Наука и университеты". Так, например, сразу три вуза участвуют в программе "Приоритет-2030", и на базе двух из них развиваются Передовые инженерные школы.

Также в Нижнем Новгороде активно идут работы по строительству и запуску ИТ-кампуса мирового уровня "Неймарк" - сеть таких учреждений создаётся в России по поручению президента Владимира Путина.

"Всё это даёт возможность качественного обучения более 100 тысяч студентов, проведения новых исследований и получения передовых разработок, способствующих достижению национальной цели "Технологическое лидерство", - подчеркнул вице-премьер.

Параллельно Нижегородская область участвует в пилотном проекте по внедрению и развитию института руководителей по научно-технологическому развитию (РНТР) и разработала собственную госпрограмму НТР.

Глеб Никитин, со своей стороны, напомнил, что основная научно-образовательная повестка ИТ-кампуса "Неймарк" запланирована по направлениям микроэлектроники, искусственного интеллекта и кибербезопасности. В работу привлекаются ведущие вузы и ИТ-компании, с которыми организуются совместные сетевые образовательные программы, проводятся научные исследования и опытно-конструкторские работы.

"Одним из важных этапов должно стать создание вычислительного кластера", - уточнил глава региона.