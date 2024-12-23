Усиление ветра до 18 м/с прогнозируется в Нижегородской области Общество

В Нижегородской области с 18:00 1 января до 18:00 2 января прогнозируется усиление ветра, сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Порывы могут достигать скорости 13-18 м/с.

Также в указанный период вероятна гололедица.

Граждан просят соблюдать правила предосторожности. Следует держаться подальше от линий электропередач, деревьев и слабоукрепленных конструкций.

Не надо парковать возле них свои автомобили.