Усиление ветра до 18 м/с прогнозируется в Нижегородской области

В Нижегородской области с 18:00 1 января до 18:00 2 января прогнозируется усиление ветра, сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Порывы могут достигать скорости 13-18 м/с.
Также в указанный период вероятна гололедица.
Граждан просят соблюдать правила предосторожности. Следует держаться подальше от линий электропередач, деревьев и слабоукрепленных конструкций.
Не надо парковать возле них свои автомобили.
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