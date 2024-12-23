Временное похолодание придёт в Нижегородскую область в выходные Общество

Первые дни января в Нижегородской области оказались довольно тёплыми из-за очередного атлантического циклона. Накануне оттепель достигла своего пика и столбики термометров в середине дня поднялись до +2°.

Но вслед за тёплым фронтом идёт холодный, дожди уже сменились снегом, а температура опустилась ниже нулевой отметки, из-за чего сформируется сильная гололедица.

Днём 3 января при северо-западном ветре и пасмурной погоде установится умеренный мороз в пределах -3...-6°, атмосферное давление ниже нормы. К ночи ветер стихнет до 1-2 м/с, а температура понизится до -7...-10°.

В субботу, воскресенье и понедельник регион окажется под влияние следующего циклона, на этот раз относительно холодного и менее активного. Он станет причиной небольших снегопадов. В субботу 4 января термометры покажут -8...-9°. В воскресенье ветер повернёт с юго-запада и усилится до 4 м/с. 5 и 6 января температура сохранится в пределах -6...-7°.

Ну а на Рождество регион накроет очередной тёплый североатлантический циклон. Он вновь переведёт осадки в дожди и снова повысит температуру до оттепелей. Так, утром 7 января термометры покажут -7...-8°, днём - уже -4...-5, а к ночи +1...-1°.

В последний день новогодних каникул будет по-весеннему тепло: +1...+2°, дожди.