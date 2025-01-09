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Общество

Платные парковки в Нижнем Новгороде не подорожали с 1 января

10 января 2025 11:22  [102] Общество

Платные парковки в Нижнем Новгороде не подорожали с 1 января, сообщает pravda-nn.ru.

В администрации города рассказали, что стоимость парковки не изменилась и составляет 60 рублей в час.

Отмечается, что пересматривать тариф за пользование платными парковками в Нижнем Новгороде в настоящее время не планируется.

Всего в областном центре насчитывается 114 платных стоянок на 5 858 машин. Из них 111 находятся на улицах города, еще три — парковки закрытого типа.

Ранее сообщалось, что Нижний Новгород вошел в топ-10 по развитию платных парковок в России.

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Теги:
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