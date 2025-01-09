Нижегородские архивисты подготовили фотодокументы ко Дню работников прокуратуры
Сотрудники Центрального архива Нижегородской области подготовили выставку, посвященную Дню работников прокуратуры, который отмечается 12 января. Об этом сообщили в Комитете по делам архивов региона.
"Прокуратура – особая и неотъемлемая часть российской правоохранительной системы. Традиционно основная функция прокуроров – поддержание государственного обвинения в суде и надзор за предварительным следствием и дознанием. Но документы свидетельствуют, что в действительности роль прокуратуры неизмеримо важнее", – подчеркнул руководитель комитета по делам архивов Борис Пудалов.
В экспозиции представлены 20 документов из шести фондов - это личные дела нижегородских прокуроров; ведомости о заключенных, находящихся в Нижегородском тюремном замке; предписание о назначении лиц прокурорского надзора для произведения ареста и обыска мещанина А.М. Пешкова, графологические таблицы с примерами установления личности по почерку и др.
"В Центральном архиве Нижегородской области хранятся архивные фонды органов прокуратуры: за дореволюционный период – Нижегородского губернского прокурора, уездных стряпчих, канцелярии прокурора Нижегородского окружного суда, за советский период – губернской и областной прокуратуры", – пояснила директор Центрального архива Нижегородской области Любовь Зарубина.
СПРАВКА
До 1864 года в обязанности прокуроров входил надзор за деятельностью органов государственной власти: "Губернский прокурор и губернские стряпчие смотрят и бдение имеют о сохранении везде всякого порядка, законами определенного, и в производстве и отправлении самых дел". После судебной реформы 1864 года прокуратура стала частью судебной системы: прокурор составлял обвинительное заключение и поддерживал обвинение в уголовном процессе. В гражданском процессе прокуроры участвовали в случае необходимости представлять интересы казны. При советской власти институт прокуратуры был восстановлен в 1922 года с принятием Положения о прокурорском надзоре.
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