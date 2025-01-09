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Общество

Нижегородские архивисты подготовили фотодокументы ко Дню работников прокуратуры

12 января 2025 11:48  [106] Общество
Нижегородские архивисты подготовили фотодокументы ко Дню работников прокуратуры

Нижегородские архивисты подготовили фотодокументы ко Дню работников прокуратуры

Сотрудники Центрального архива Нижегородской области подготовили выставку, посвященную Дню работников прокуратуры, который отмечается 12 января. Об этом сообщили в Комитете по делам архивов региона.

"Прокуратура – особая и неотъемлемая часть российской правоохранительной системы. Традиционно основная функция прокуроров – поддержание государственного обвинения в суде и надзор за предварительным следствием и дознанием. Но документы свидетельствуют, что в действительности роль прокуратуры неизмеримо важнее", – подчеркнул руководитель комитета по делам архивов Борис Пудалов.

В экспозиции представлены 20 документов из шести фондов - это личные дела нижегородских прокуроров; ведомости о заключенных, находящихся в Нижегородском тюремном замке; предписание о назначении лиц прокурорского надзора для произведения ареста и обыска мещанина А.М. Пешкова, графологические таблицы с примерами установления личности по почерку и др.

"В Центральном архиве Нижегородской области хранятся архивные фонды органов прокуратуры: за дореволюционный период – Нижегородского губернского прокурора, уездных стряпчих, канцелярии прокурора Нижегородского окружного суда, за советский период – губернской и областной прокуратуры", – пояснила директор Центрального архива Нижегородской области Любовь Зарубина.

СПРАВКА
До 1864 года в обязанности прокуроров входил надзор за деятельностью органов государственной власти: "Губернский прокурор и губернские стряпчие смотрят и бдение имеют о сохранении везде всякого порядка, законами определенного, и в производстве и отправлении самых дел". После судебной реформы 1864 года прокуратура стала частью судебной системы: прокурор составлял обвинительное заключение и поддерживал обвинение в уголовном процессе. В гражданском процессе прокуроры участвовали в случае необходимости представлять интересы казны. При советской власти институт прокуратуры был восстановлен в 1922 года с принятием Положения о прокурорском надзоре.

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Теги:
Архивные документы Прокуратура
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