Более 20 нижегородцев угодили с отравлениями в больницу в праздничные дни

В прошедшие дни новогодних каникул 26 человек попали с различными отравлениями в нижегородские больницы.
Как сообщает pravda-nn.ru, всех пациентов в итоге госпитализировали в токсикологическое отделение больницы №33, где располагается Региональный токсикологический центр.
Отмечается, что почти половина пострадавших, 14 человек, поступили в медучреждение в тяжелом состоянии.
Так, среди пациентов больницы оказались те, кто получил отравления наркотиками, этанолом, неизвестными спиртами и лекарствами.
Ранее сообщалось, что нижегородский травматолог делится с коллегами опытом работы в зоне СВО.
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