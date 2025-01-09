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Общество

Студенты НИУ представили проекты по развитию региона в рамках практического курса

22 января 2025 10:48  [93] Общество
Обучение прошли более 120 будущих управленцев

Обучение прошли более 120 будущих управленцев

Фото: пресс-служба НИУ Президентской академии

Практико-ориентированный проект Нижегородского института управления Президентской академии и Корпоративного университета правительства Нижегородской области завершился 21 января.

Более 120 студентов-выпускников направления «Государственное и муниципальное управление» проходили обучение в течение семестра, участвуя в занятиях, которые проводили не только преподаватели НИУ, но и представители власти региона и специалисты КУПНО.

Курс включал различные формы обучения: лекции, мастер-классы и тренинги. Среди тех, кто вел занятия в рамках программы "КУПНО.Старт", были министр кадровой политики правительства Нижегородской области Екатерина Лебедева, министр спорта Дмитрий Кабайло, руководитель управления по труду и занятости населения Игорь Пантюхин и другие.


Студенты НИУ разработали проекты по направлениям Стратегии социально-экономического развития Нижегородской области до 2035 года

Директор НИУ и депутат Законодательного собрания Александр Парамонов отметил, что проект помогает будущим управленцам не только улучшить практическую подготовку, но и познакомиться с потенциальными работодателями. Студенты могут узнать о работе органов власти региона напрямую от первых лиц и обсудить актуальные вопросы.

По словам Александра Парамонова, студенты защитили проекты, посвященные таким областям, как образование, туризм, спорт и культура. Все проекты были подготовлены с учетом Стратегии социально-экономического развития Нижегородской области до 2035 года.

"Этим и уникален новый формат практических занятий для выпускников института: в решение региональных проблем будущие управленцы включаются ещё на этапе обучения", - отметил Парамонов.

Особое внимание экспертов привлекли такие проекты, как комната матери и ребенка в университете, туристический маршрут по заповедным местам севера области, мобильное приложение для занятий спортом и интерактивный музей классической музыки.

"За время участия в проекте мне удалось не только познакомиться с современными практиками работы органов власти Нижегородской области, но и напрямую пообщаться с региональными министрами, задать интересующие вопросы. Я смогла определиться с дальнейшими планами после выпуска из института, обменяться контактами с работодателями и развеять все страхи о поступлении на государственную службу", - добавила студентка НИУ Ангелина Павлова.

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