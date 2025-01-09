Евгений Чинцов встретился со студентами вузов и колледжей накануне Дня российского студенчества Политика

Евгений Чинцов встретился со студентами вузов и колледжей накануне Дня российского студенчества Фото: пресс-служба думы Нижнего Новгорода

24 января 2025 года на площадке молодежного центра «Высота» состоялась встреча председателя думы Нижнего Новгорода Евгения Чинцова со студентами нижегородских учреждений высшего и среднего профессионального образования. Мероприятие, организованное Молодежной палатой при городской Думе, прошло накануне Дня российского студенчества.

«Каждый успешный и целеустремленный человек продолжает хранить в своей душе постоянное стремление оттачивать свое профессиональное мастерство. Для этого он либо где-то учится, либо занимается самообразованием, прибегая к помощи наставников, и так — на протяжении всей жизни. У нашей молодежи сегодня есть огромные возможности для развития — можно учиться постоянно, чего я вам и желаю. Сам когда-то был студентом — окончил Дальневосточный военный институт и Общевойсковую военную академию Вооруженных Сил Российской Федерации. В некоторой степени еще продолжаю оставаться вашим коллегой, участвуя в президентской программе «Время героев», — сказал Евгений Чинцов, приглашая молодых людей к диалогу.

В ходе дискуссии студенты смогли задать почетному гостю вопросы самой разнообразной тематики — о выборе профессионального пути военнослужащего, депутатской работе и стратегических целях городской Думы Нижнего Новгорода. Обсуждение также касалось ценности образования в будущем, важности патриотизма и гражданской ответственности, профессиональной ориентации.

Представитель молодежного парламента Алексей Забродин попросил старшего коллегу поделиться мнением, какая тематика проектов и инициатив членов нового (седьмого) созыва Молодежной палаты будет в приоритете. Отвечая на вопрос, Евгений Чинцов обозначил в качестве основных направлений деятельности молодежного парламента в 2025 году реализацию мероприятий, посвященных Году защитника Отечества, а также международное сотрудничество и нормотворческую деятельность.

Завершая встречу, спикер поздравил студентов с наступающим праздником и пожелал успехов в поисках себя и творческом самовыражении, возможностей для развития талантов и личностного роста: «Кроме Дня студента, который уже 20 лет официально отмечается в нашей стране, мы празднуем еще и день рождения МГУ им. М.В. Ломоносова — первого российского университета с 270-летней историей, а также Татьянин день. Разные поводы наполняют эту памятную дату целым рядом смыслов, подтверждая ценность образования, молодости, активности и красоты».