Заместитель губернатора Петр Банников проведет личный прием граждан Общество

фото: правительство Нижегородской области

25 февраля в 9.30 заместитель губернатора Нижегородской области Петр Банников проведет личный прием граждан по адресу: Нижний Новгород, ул. Костина, 2, в приемной граждан губернатора и правительства региона.

Петр Банников координирует работу исполнительных органов Нижегородской области по вопросам:

- взаимодействия правительства с правоохранительными органами, а также с органами судебной власти и прокуратуры;

- реализации государственной политики в области архивного дела;

- реализации полномочий правительства Нижегородской области в области обеспечения общественной, экономической, информационной безопасности, правопорядка, противодействия терроризму, экстремизму и коррупции, незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ на территории Нижегородской области;

- организационного обеспечения деятельности мировых судей Нижегородской области, их аппаратов, финансового обеспечения государственных нотариальных контор, юридических консультаций;

- реализации полномочий правительства региона в рамках заключенного соглашения между Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Желающим записаться на прием необходимо направить письменное или электронное обращение на имя заместителя губернатора Нижегородской области Банникова П.В. с изложением сути вопроса. Запись на прием прекращается за пять рабочих дней до его проведения. Рекомендуемая продолжительность приема одного заявителя - 15–20 минут.

Дополнительную справочную информацию можно получить в приемной граждан, обратившись лично или по телефонам: (831) 439 04 98, (831) 430 96 39.