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Общество

Инна Наумова: "Программа "Герои. Нижегородская область" поможет ветеранам СВО реализовать себя"

04 февраля 2025 14:24  [56] Общество

Руководитель АНО "Нижегородский комитет семей воинов Отечества" Инна Наумова поддержала запуск региональной программы "Герои. Нижегородская область", направленной на обучение участников специальной военной операции. Ее слова приводит ИА "Время Н".

Она отметила, что после успешного проведения федеральной программы "Время героев", вызвавшей большой интерес у ветеранов СВО, логично было развить этот опыт на региональном уровне. По ее словам, новая программа станет важной поддержкой для бойцов, которые хотят применить свои знания и навыки в мирной жизни.  

Наумова подчеркнула, что участники СВО обладают уникальным опытом, который может быть востребован в управленческой, социальной и патриотической сфере. Многие демобилизованные бойцы уже проявляют интерес к работе с молодежью и хотят заниматься нравственным и патриотическим воспитанием.  

"Будущее страны зависит от тех ценностей, которые мы передаем подрастающему поколению", — добавила она, отметив, что 22 участника СВО уже прошли обучение по президентскому гранту и теперь работают в сфере военно-патриотического воспитания.  

Кроме того, программа "Герои. Нижегородская область" даст возможность ветеранам реализовать себя в создании новых рабочих мест и социальных проектов с учетом их боевого опыта.  

Регистрация на участие в программе открыта до 15 марта. Она является продолжением федеральной инициативы "Время героев" и проводится через президентскую платформу «Россия — страна возможностей».

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Теги:
Военные СВО
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