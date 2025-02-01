Школы в Приокском районе перешли на дистант из-за отключения воды Общество

Фото: администрация Приокского района

Жители ЖК "Окский берег" и нескольких населенных пунктов Приокского района почти сутки остаются без холодной воды. Из-за перебоев некоторые школы были вынуждены перевести учеников на дистанционное обучение.

По словам местных жителей, 4 февраля водоснабжение отключили в поселках Новинки, Дружный, Кудьма, деревне Ольгино, селе Ближнее Борисово, Кусаковке и Кудьминской промзоне. Причиной стали ремонтные работы на магистральном трубопроводе в Ольгине.

Люди жалуются, что не могут помыться, постирать и приготовить еду, а учащиеся школ №88, №89, №132 и №152 оказались на дистанционке. В соцсетях появилось множество гневных комментариев.

"Просто сволочи – без предупреждения отключают! На подъездах должны быть объявления!",* – возмущается одна из местных жительниц. Другие пользователи пишут: "Ужас", "Безобразие полное", "На работе будем умываться".

В администрации Приокского района пояснили, что ведутся плановые работы у домов №75 и №78 в деревне Ольгино. Однако точные сроки восстановления водоснабжения пока не называют.

Чиновники заверили, что специалисты делают все возможное для скорейшего завершения ремонта, а пока по районам курсируют водовозные бочки.