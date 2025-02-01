Нижегородские продукты - в «черном списке» Роскачества
Синоптики рассказали о погоде летом 2025 года
Как действовать при атаке дронов
В ННГУ разработали новый препарат для лечения рака
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
05 февраля 2025 17:31  [69] Здание земской управы в Лыскове выставлено на торги
05 февраля 2025 17:19  [82] Иосиф Пригожин рассказал о поисках пропавшего на СВО зятя
05 февраля 2025 16:50  [139] Владимир Соловьев обсудил с нижегородскими журналистами ключевые медиа-вопросы
05 февраля 2025 16:48  [101] Всероссийский научный диктант "Наука во имя Победы" пройдет 8 февраля
05 февраля 2025 16:41  [125] Школы в Приокском районе перешли на дистант из-за отключения воды
05 февраля 2025 16:14  [146] Новая школа на 800 учеников появится в Нижнем Новгороде
05 февраля 2025 15:59  [154] Старейший нижегородский учитель Вера Сучкова умерла в 97 лет
05 февраля 2025 15:25  [158] Нижегородцам показали, как выглядит парк им. 1 Мая после первого этапа работ
05 февраля 2025 15:24  [140] Социальные предприниматели и НКО смогут бесплатно разместить рекламу на видеоэкранах Нижнего Новгорода и Семенова
05 февраля 2025 15:03  [147] СК проверяет жалобы нижегородцев на затопление квартир из-за худой крыши
Общество

Школы в Приокском районе перешли на дистант из-за отключения воды

05 февраля 2025 16:41  [125] Общество

Фото: администрация Приокского района

Жители ЖК "Окский берег" и нескольких населенных пунктов Приокского района почти сутки остаются без холодной воды. Из-за перебоев некоторые школы были вынуждены перевести учеников на дистанционное обучение.  

По словам местных жителей, 4 февраля водоснабжение отключили в поселках Новинки, Дружный, Кудьма, деревне Ольгино, селе Ближнее Борисово, Кусаковке и Кудьминской промзоне. Причиной стали ремонтные работы на магистральном трубопроводе в Ольгине.  

Люди жалуются, что не могут помыться, постирать и приготовить еду, а учащиеся школ №88, №89, №132 и №152 оказались на дистанционке. В соцсетях появилось множество гневных комментариев.  

"Просто сволочи – без предупреждения отключают! На подъездах должны быть объявления!",* – возмущается одна из местных жительниц. Другие пользователи пишут: "Ужас", "Безобразие полное", "На работе будем умываться".  

В администрации Приокского района пояснили, что ведутся плановые работы у домов №75 и №78 в деревне Ольгино. Однако точные сроки восстановления водоснабжения пока не называют.  

Чиновники заверили, что специалисты делают все возможное для скорейшего завершения ремонта, а пока по районам курсируют водовозные бочки.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Авария Образование Школы
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
АРТ МИР 2025
01 февраля 2025 14:39Выставка "АРТ МИР 2025" на Ярмарке
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph