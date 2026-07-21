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Общество

«Гаражную амнистию» продлили до 2031 года

21 июля 2026 15:35 Общество
«Гаражную амнистию» продлили до 2031 года

Фото: Александр Воложанин

Государственная Дума приняла закон о продлении упрощенного порядка оформления гаражей и земельных участков под ними. Об этом сообщили в пресс-службе ГД.

Срок действия «гаражной амнистии», который истекал 1 сентября 2026 года, продлен еще на пять лет — до 1 сентября 2031 года. Граждане по-прежнему смогут в упрощенном порядке оформить в собственность индивидуальные гаражи и участки под ними.

По данным Росреестра, с начала действия программы по всей стране уже зарегистрировано более 746 тысяч гаражей и участков под ними.

По мнению соавтора поправок, председателя комитета по государственному строительству и законодательству ГД РФ Павла Крашенинникова, будет оформлено еще как минимум 500 тысяч таких объектов.

Напомним, «Гаражная амнистия» действует с 1 сентября 2021 года. Она позволяет оформить в собственность капитальные гаражи, построенные до введения Градостроительного кодекса РФ, а также получить права на земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности.

Ранее сообщалось, что нижегородская мэрия обновила правила сноса незаконных гаражей и конструкций.

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Теги:
Госдума Имущество
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