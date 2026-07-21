Умер нижегородский стоматолог и Отличник здравоохранения РФ Сергей Баланов

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20 июля на 59-м году жизни скоропостижно скончался врач-стоматолог-ортопед Нижегородской областной стоматологии, Отличник здравоохранения РФ Сергей Баланов. О его смерти сообщили в социальных сетях медучреждения.
Сергей Баланов посвятил работе в областной стоматологии более 30 лет. Здесь он проходил интернатуру, а с 1989 года работал врачом-стоматологом-ортопедом Областной стоматологической поликлиники на Большой Покровской.
За годы работы он помог тысячам пациентов и заслужил уважение коллег. Его профессионализм был отмечен званием Отличника здравоохранения Российской Федерации.
Коллеги назвали его смерть тяжелой утратой как для коллектива, так и для всех пациентов. Его вспоминают как опытного и высококвалифицированного врача, отзывчивого коллегу и товарища.
Редакция НИА «Нижний Новгород» выражает искренние соболезнования родным и близким Сергея Анатольевича Баланова.
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