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Общество

185 нижегородских выпускников не набрали минимальные баллы на ЕГЭ

21 июля 2026 14:16 Общество
185 нижегородских выпускников не набрали минимальные баллы на ЕГЭ

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области 185 выпускников не смогли преодолеть минимальный порог по результатам ЕГЭ. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в министерстве образования региона.

Школьники, которым не удалось набрать необходимое количество баллов по обязательным предметам, смогут пересдать экзамены в сентябре 2026 года. Повторная сдача предметов по выбору будет доступна уже в 2027 году.

В этом году для получения аттестата выпускникам необходимо было набрать установленный Рособрнадзором минимум. По русскому языку требуется не менее 24 баллов, по профильной математике — 27 баллов. Базовая математика оценивается по пятибалльной системе, поэтому достаточно получить оценку не ниже «тройки».

Для предметов по выбору минимальные результаты составляют: по физике, химии и биологии — 36 баллов, по информатике — 40 баллов, по истории и литературе — 32 балла, по географии — 37 баллов, по обществознанию — 42 балла, по иностранным языкам — 22 балла.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области по итогам ЕГЭ-2026 более чем на 60% выросло число выпускников, набравших «сотку» хотя бы по одному предмету. Максимальный результат получили 226 человек.

Кроме того, благодаря дополнительным дням сдачи 11 выпускникам удалось повысить свои результаты до максимальных 100 баллов.

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Теги:
ЕГЭ Минобрнауки Экзамены
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