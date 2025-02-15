Начался прием заявок на Международный конкурс дизайна адаптивной одежды "На крыльях" Культура и отдых

Открылся прием заявок на участие в Международном конкурсе дизайна адаптивной одежды «На крыльях», который проводит фонд «Защитники Отечества» при поддержке ВЭБ.РФ, Минпромторга России, Министерства экономического развития Российской Федерации, Агентства стратегических инициатив и конкурса брендов «Знай наших».

Конкурс «На крыльях» призван содействовать развитию адаптивной моды, поиску новых идей и технологий в области дизайна одежды для людей с инвалидностью, развитию качества такой одежды. Конкурс объединит модельеров, представителей предприятий по пошиву одежды, людей с инвалидностью, чтобы они обменялись мнениями, пообщались друг с другом и завели новые знакомства. В показах примут участие ветераны специальной военной операции и члены их семей.

Проект открывает новые возможности для людей с особыми потребностями, помогает им реализовать знания, навыки, профессионализм, увидеть востребованность и почувствовать уверенность в завтрашнем дне. Благодаря современным, стильным образам они легче адаптируются к новым условиям, интегрируются в рабочую среду. Важной частью конкурса «На крыльях» является международное сотрудничество, которое позволяет обмениваться опытом в поддержке людей с инвалидностью.

«После возвращения к мирной жизни наши защитники хотят быть активными, а также хорошо выглядеть и чувствовать себя комфортно в специальной одежде с учетом особенностей их состояния. Поэтому проект «На крыльях», в основе которого лежат идеи равенства и заботы о героях СВО, очень востребован для адаптации и социализации наших защитников. Мы намерены развивать проект, чтобы предприятия по производству одежды появились в каждом регионе, а ветераны из отдаленных населенных пунктов имели возможность приобрести для себя удобные модели. Приглашаю каждого профессионала и производителя в сфере адаптивной моды принять участие в этом важном социальном проекте», – говорит статс-секретарь – заместитель министра обороны России, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Принять участие в конкурсе «На крыльях» могут модельеры, дизайнеры и производители, создающие адаптивную одежду для людей с ограниченными возможностями здоровья и учитывающие специфические потребности пользователей, студенты средних и высших профессиональных учреждений, занимающиеся разработкой и производством адаптивной одежды. Они будут состязаться в семи номинациях: «Мы – семья», «Спорт и активная жизнь», «Мирный образ защитника Отечества», «Старшее поколение», «Торжество», «Повседневный комфорт» и «Национальный костюм».

Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку по форме на официальном сайте проекта до 30 марта: https://on-wings.ru/ .

В 2025 году конкурс адаптивной моды «На крыльях» выходит на международный уровень. В проекте примут участие представители Пакистана, Индии, Бразилии и других стран – партнеров Российской Федерации.

Ключевые мероприятия конкурса «На крыльях» пройдут в рамках Петербургского международного экономического форума – 2025. 18 июня состоится показ, жюри определит победителей в номинациях и вручит призы участникам СВО и членам их семей. 19 июня в рамках ПМЭФ состоится панельная дискуссия о развитии адаптивной моды.

Фонд «Защитники Отечества» создан по поручению президента России Владимира Путина. Основной его целью является персональное сопровождение ветеранов СВО и членов семей героев. Здесь защитникам помогают не только с медицинской и социальной реабилитацией, но и с переобучением и трудоустройством, оказывают юридическую поддержку, адаптируют жилье под нужды инвалидов и обеспечивают долговременный надомный уход.