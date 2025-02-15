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Нижегородские экспортеры могут определить условия поставки товаров за рубеж с помощью конструктора Incoterms

24 февраля 2025 14:09  [82] Бизнес

Фото: РЭЦ

 Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) презентовал новый бесплатный инструмент для экспортеров — конструктор Incoterms® 2020. Он доступен в онлайн-библиотеке «База знаний экспортера». Этот сервис разработан для упрощения выбора базиса поставки в международных контрактах и поможет пользователям определить условия поставки, соответствующие их потребностям.

Все, что требуется от пользователя, — ответить на несколько вопросов, и система предоставит соответствующие пояснения по рекомендуемому базису поставки.

Конструктор состоит из 4-8 вопросов о виде транспорта, типе груза и распределении расходов и рисков. На основе полученных ответов система автоматически подбирает условия поставки, соответствующие заданным параметрам. Для каждого базиса предоставляются детализированные пояснения. Они содержат информацию о зоне ответственности продавца и покупателя, об этапах перехода рисков, а также обязанностях по страхованию, таможенному оформлению и оплате транспортировки.

Пользователи могут комбинировать различные сценарии в зависимости от текущих запросов, что делает сервис гибким и удобным. Конструктор Incoterms® 2020 предназначен не только для опытных экспортеров, но и для компаний, планирующих начать экспортную деятельность, он предоставляет возможность обучаться в интерактивном формате.

«Конструктор доступен всем зарегистрированным пользователям на сайте РЭЦ. Его преимущества очевидны: сервис бесплатен, предоставляет актуальные правила Incoterms® 2020, которые являются неотъемлемой частью 90% всех международных договоров купли-продажи, и имеет интуитивно понятный интерфейс. Пошаговый опросник и наглядные результаты делают процесс выбора базиса поставки простым и быстрым», — отметил директор по развитию партнерской инфраструктуры и нефинансовых продуктов РЭЦ Артур Завьялов.

Incoterms® 2020 — свод международных правил, которые приняты участниками ВЭД для определения степени ответственности и распределения расходов сторон сделки. Они определяют правила взаимодействия между продавцом и покупателем при доставке товаров, грузов, продукции.

Получить консультацию по всем актуальным мерам поддержки, в том числе по инструментам нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», можно в Центре поддержки экспорта Нижегородской области по телефону: +7(831) 435-18-48.

 Национальный проект «Международная кооперация и экспорт», инициированный президентом России Владимиром Путиным, на территории Нижегородской области реализуется региональным министерством промышленности, торговли и предпринимательства. С 2025 года нацпроект включает в себя четыре федеральных проекта: «Экспорт промышленных товаров», «Экспорт продукции АПК», «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» и «Создание зарубежной инфраструктуры для поддержки экспорта».

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях нижегородские предприниматели могут узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который работает в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра действует горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

По данным Минэкономразвития России, нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика» станет главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования. Одним из главных пунктов нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» было создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса. Работу по поддержке предпринимателей в этом направлении планируется продолжить в этом году в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».  

 

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Теги:
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