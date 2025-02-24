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Политика

Итоги работы правозащитников в 2024 году обсудили депутаты профильного комитета ЗСНО

25 февраля 2025 18:45  [33] Политика

24 февраля на заседании комитета по вопросам государственной власти области, местного самоуправления и регламенту депутаты обсудили итоги оказания бесплатной юридической помощи в 2024 году. В дискуссии приняли участие представители правительства области, палаты адвокатов Нижегородской области, госюрбюро, регионального минюста.

По словам начальника отдела правовой работы управления по обеспечению деятельности мировых судей, адвокатуры и нотариата Нижегородской области Инна Рогованова, в 2024 году на территории региона бесплатная юридическая помощь была оказана по 509 930 обращениям граждан. При этом, более, чем на 40% отмечается увеличение спроса на услуги Государственного юридического бюро. Финансирование Госюрбюро составило 29,8 млн рублей.

Наиболее частыми темами обращений стали: взыскание алиментов, защита прав потребителей в сфере ЖКУ и медицины, сделки с недвижимостью, а также вопросы социальной поддержки. Особое внимание уделялось помощи участникам СВО и их семьям: в бюро открыт специализированный отдел, который совместно с Фондом «Защита Отечества» решает правовые вопросы военнослужащих.

«Опыт Госюрбюро перенимают и другие регионы, недавно мы передавали опыт создания Государственного юридического бюро, управленческой работы и порядка коллегам из Луганской народной республики. Кроме того, в ближайшее время планируется оказывать содействие в сфере юрпомощи и в Херсонской области. В 2024 году мы увеличили охват такой помощи и планируем расширять присутствие в других районах области», - подчеркнул директор Госюрбюро Максим Фомичев.

«Важно продолжать просветительскую работу, особенно налаживать сотрудничество с новыми регионами России. Наша цель – создать современную и эффективную систему оказания бесплатной юридической помощи, доступную каждому жителю Нижегородской области», - отметил председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

В 2024 году адвокаты региона помогли 8 213 гражданам, а юридические клиники и негосударственные центры оказания бесплатной юрпомощи обработали 1 974 обращения. Для 1,28 млн нижегородцев, имеющих право на льготную помощь, это стало важным инструментом защиты интересов.

«В 2025 году мы намерены усилить поддержку муниципальных округов, где уже работают 12 пунктов бесплатной помощи. Кроме того, планируем увеличить число выездных консультаций. Несмотря на успехи, адвокаты сталкиваются с низкой оплатой труда (675 рублей за устную консультацию) и необходимостью направления большого объема документов для оплаты труда адвокатов. Для решения этих вопросов президентом палаты адвокатов Нижегородской области Н.Д. Рогачевым предлагается внедрить единую цифровую систему учета льготников (АИС ЭСРН), что сократит время обработки запросов и упростит процедуру для граждан», - отметил председатель комитета Законодательного Собрания Нижегородской области по вопросам государственной власти, местного самоуправления и регламенту Владимир Паков.

Планы на 2025 год включают развитие сети пунктов помощи, сотрудничество с новыми регионами России и дальнейшую интеграцию цифровых технологий для упрощения доступа жителей Нижегородской области к услугам по оказанию бесплатной юридической помощи.

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Теги:
Законодательное собрание Юрист
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