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Политика

Число избирателей в Нижегородской области уменьшилось на 4,6 тысячи человек

20 июля 2026 19:27 Политика
Число избирателей в Нижегородской области уменьшилось на 4,6 тысячи человек

Фото: Максим Герасимов

По состоянию на 1 июля 2026 года в Нижегородской области насчитывается 2 452 016 избирателей. Такие данные приводит областная избирательная комиссия.

Большая часть избирателей зарегистрирована в Нижнем Новгороде — 1 086 174 человека. В том числе в Автозаводском районе (Северная территориальная избирательная комиссия) — 108 145 избирателей, в Автозаводском районе (Южная территориальная избирательная комиссия) — 119 270, в Канавинском районе — 119 309, в Ленинском районе — 105 111, в Московском районе — 94 783, в Нижегородском районе — 100 884, в Приокском районе — 76 597, в Советском районе — 115 556, в Сормовском районе — 127 661.

В Кстовском районе зарегистрированы 107 927 избирателей, в Новинском сельсовете — 12 552 человека.

Численность избирателей устанавливается дважды в год — 1 января и 1 июля. По данным на начало 2026 года, в регионе насчитывалось 2 456 614 избирателей, в том числе 1 086 194 — в Нижнем Новгороде. Таким образом за полгода количество избирателей в области уменьшилось на 4 598 человек.

Для сравнения, 1 июля 2025 года в Нижегородской области было зарегистрировано 2 462 755 избирателей, в том числе 1 086 174 — в Нижнем Новгороде.

В областном избиркоме напомнили, что активным избирательным правом обладают граждане Российской Федерации, достигшие на день голосования возраста 18 лет. Не имеют права избирать и участвовать в референдуме граждане, признанные судом недееспособными, а также лица, содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда.

Ранее мы рассказывали, что эксперты обсудили старт выборной кампании в Нижегородской области.

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Теги:
Выборы Избирком
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