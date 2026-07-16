На каком этапе находится проект оперного театра на Гребном канале
"Почта России" заработает по-новому в Нижегородской области
Появилась онлайн-карта по наличию бензина в Нижнем Новгороде
Новые правила выдачи медицинских справок введут в России
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Политика
16 июля 2026 17:44
Кандидаты «Единой России» продолжают подавать документы на участие в выборах в Госдуму
16 июля 2026 15:22
В Дзержинске оптимизируют структуру мэрии
16 июля 2026 13:43
Комитеты Совфеда одобрили Алексея Цуканова на пост нижегородского прокурора
16 июля 2026 10:30
Проекты реабилитации ветеранов поддержали в «Единой России»
15 июля 2026 16:33
Собянин предложил перенести выплаты регионов по бюджетным кредитам на три года
15 июля 2026 12:11
Эксклюзив
Нижегородский депутат позвал коллег в баню
15 июля 2026 07:00
Нижегородская область и Танзания наметили новые направления сотрудничества
13 июля 2026 14:30
Илью Халтурина исключили из совета при губернаторе Нижегородской области
10 июля 2026 13:11
Юрий Станкевич: «Пространственное развитие должно дать равные возможности всем сельским территориям»
10 июля 2026 08:00
Расширить льготы на землю для Героев и спортсменов предложили в ЗСНО
Политика

Кандидаты «Единой России» продолжают подавать документы на участие в выборах в Госдуму

16 июля 2026 17:44 Политика
Кандидаты «Единой России» продолжают подавать документы на участие в выборах в Госдуму

Фото: Алексей Ларин

В Нижегородской области продолжается регистрация кандидатов на выборы в Государственную Думу. Документы подал действующий депутат нижней палаты парламента, заместитель председателя Комитета по энергетике Юрий Станкевич.

Кандидатов в депутаты Госдумы IX созыва утвердили на первом этапе XXIII Съезда «Единой России», который состоялся 28 июня в Москве с участием Президента Владимира Путина.

Юрий Станкевич выдвигается по одномандатному избирательному округу №131, куда входят Нижегородский, Советский и Кстовский районы Нижнего Новгорода, Большеболдинский, Большемурашкинский, Бутурлинский, Воротынский, Гагинский, Княгининский, Краснооктябрьский, Лысковский, Пильнинский, Сергачский, Сеченовский и Спасский округа.

«Избирая депутатов Государственной Думы, наши соотечественники реализуют важнейший конституционный принцип народовластия. Определяют тех, кто будет утверждать персональный состав федерального Правительства, принимать законы, прямо влияющие на нас, наших детей и внуков. Служить по совести, слышать каждого, отстаивать интересы Нижегородской области — дело чести для меня», — отметил депутат.

Напомним, списки кандидатов от «Единой России» были сформированы по итогам предварительного голосования. В Нижегородской области проголосовало более 150 тысяч человек.

Подача документов продолжается. Выборы депутатов Государственной Думы РФ и Законодательного собрания Нижегородской области пройдут с 18 по 20 сентября.

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Выборы Госдума Единая Россия
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
VK Fest 2026 отгремел в Нижнем Новгороде: самые яркие кадры
12 июля 2026 18:30
VK Fest 2026 отгремел в Нижнем Новгороде: как это было
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных