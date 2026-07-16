Кандидаты «Единой России» продолжают подавать документы на участие в выборах в Госдуму Политика

Фото: Алексей Ларин

В Нижегородской области продолжается регистрация кандидатов на выборы в Государственную Думу. Документы подал действующий депутат нижней палаты парламента, заместитель председателя Комитета по энергетике Юрий Станкевич.

Кандидатов в депутаты Госдумы IX созыва утвердили на первом этапе XXIII Съезда «Единой России», который состоялся 28 июня в Москве с участием Президента Владимира Путина.

Юрий Станкевич выдвигается по одномандатному избирательному округу №131, куда входят Нижегородский, Советский и Кстовский районы Нижнего Новгорода, Большеболдинский, Большемурашкинский, Бутурлинский, Воротынский, Гагинский, Княгининский, Краснооктябрьский, Лысковский, Пильнинский, Сергачский, Сеченовский и Спасский округа.

«Избирая депутатов Государственной Думы, наши соотечественники реализуют важнейший конституционный принцип народовластия. Определяют тех, кто будет утверждать персональный состав федерального Правительства, принимать законы, прямо влияющие на нас, наших детей и внуков. Служить по совести, слышать каждого, отстаивать интересы Нижегородской области — дело чести для меня», — отметил депутат.

Напомним, списки кандидатов от «Единой России» были сформированы по итогам предварительного голосования. В Нижегородской области проголосовало более 150 тысяч человек.

Подача документов продолжается. Выборы депутатов Государственной Думы РФ и Законодательного собрания Нижегородской области пройдут с 18 по 20 сентября.