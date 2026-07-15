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Собянин предложил перенести выплаты регионов по бюджетным кредитам на три года

15 июля 2026 16:33 Политика

Мэр Москвы, член бюро высшего совета «Единой России» Сергей Собянин выступил с предложением отсрочить платежи регионов по бюджетным кредитам на период 2027—2029 годов.

Этот вопрос обсуждался в ходе встречи главы столицы с врио губернатора Белгородской области Александром Шуваевым и врио губернатора Тверской области Виталием Королевым.

Сейчас совокупный объём задолженности субъектов страны по бюджетным кредитам составляет около 300 млрд рублей. По словам Собянина, для решения вопроса потребуется обсуждение на более высоком уровне, включая обращение к президенту, которое может состояться в ближайшее время.

«Ранее правительство с помощью бюджетных кредитов закрывало возникающие сложности, чтобы регионы могли устойчиво формировать свою бюджетную политику, в том числе обеспечивать реализацию национальных и инвестиционных проектов, развивать промышленность и экономику. Сегодня этот вопрос стал актуальным и для федерального бюджета, поэтому вместе с правительством обсуждается возможность переноса сроков возврата бюджетных кредитов», — заявил Сергей Собянин.

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Теги:
Единая Россия Кредит Москва
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