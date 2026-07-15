Нижегородский депутат позвал коллег в баню Политика

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Депутат городской думы Нижнего Новгорода и глава АО «Нижегородские бани» Николай Сатаев предложил коллегам провести выездное заседание на одном из проблемных объектов. Об этом он заявил на комиссии по бюджетной, финансовой и налоговой политике 15 июля, передает корреспондент НИА «Нижний Новгород».

Сатаев обратил внимание на тяжелое состояние муниципальных бань. По его словам, наиболее критическая ситуация сложилась в бане на улице Профинтерна.

«Мы снимаем 2,5 млн рублей с этой бани, потому что я боюсь, что у нас просто со второго этажа рухнет печка весом 20 тонн», — отметил он.

Депутат подчеркнул, что понимает необходимость экономии в непростое время, однако считает ситуацию на объекте крайне сложной.

Также он рассказал о проблемах бани на Кудьме, которую приняли в муниципальное управление. По его словам, в здании отсутствуют отопление и даже туалет.

Он предложил коллегам лично оценить состояние объектов. «На Кудьму не повезу, но на Профинтерна давайте договоримся и сделаем выездное заседание», — сказал депутат.

Напомним, депутат Николай Сатаев вновь возглавил АО «Нижегородские бани» в январе 2026 года. До этого он руководил предприятием в период с 2016 по 2018 год.