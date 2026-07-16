В Дзержинске оптимизируют структуру мэрии Политика

Фото: пресс-служба гордумы Дзержинска

Комитет городской Думы Дзержинска по правам человека, местному самоуправлению, правопорядку, связям с общественными организациями и депутатской этике поддержал изменения в структуре администрации города. Проект решения рекомендован к принятию депутатским корпусом.

Документ предусматривает оптимизацию структуры администрации, перераспределение отдельных функций и изменение схемы подчиненности подразделений для повышения эффективности их взаимодействия.

В частности, предлагается упразднить две должности заместителей главы администрации, которые курировали соцсферу, градостроительство и муниципальное имущество. При этом вопросы градостроительства и муниципального имущества перейдут в ведение первого заместителя главы.

Кроме того, планируется ввести должность замглавы администрации — директора департамента образования. Ему будут подчиняться департамент образования, управление культуры, а также управление физкультуры и спорта.

Также проектом предлагается упразднить должность управделами мэрии и создать должность замглавы администрации, курирующего внутреннюю политику. В его подчинение перейдут департамент управления делами и управление муниципальной службы и кадрового обеспечения.

Во время обсуждения депутат Сергей Чендырин поинтересовался, повлекут ли изменения увеличение штатной численности администрации. Глава Дзержинска Михаил Клинков сообщил, что оптимизация не приведет к расширению штата и росту расходов на оплату труда.

Еще одно изменение касается отдела молодежной политики. Его предлагается вывести из состава управления молодежной политики и спорта и включить в департамент образования. Председатель комитета по делам молодежи, науки и связям со СМИ Виктор Романов предложил дополнительно оценить целесообразность такого решения, отметив, что молодежью сегодня считаются граждане до 35 лет. Депутаты сочли предложение обоснованным и договорились вернуться к обсуждению вопроса на следующей парламентской сессии.

По итогам заседания комитет рекомендовал городской Думе принять предложенные изменения в структуре администрации.