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Политика

Шатилов уходит с поста главы Приокского района из-за выборов

18 июля 2026 10:31 Политика
Шатилов уходит с поста главы Приокского района из-за выборов

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Глава Приокского района Нижнего Новгорода Михаил Шатилов уходит с занимаемой должности. Об этом 18 июля сообщил мэр Юрий Шалабаев.

По его словам, врио главы района будет Вадим Харченко.

Михаил Шатилов был депутатом Законодательного собрания Нижегородской области с 2012 по 2017 годы. После сложений полномочий Шатилов стал первым заместителем главы Приокского района, а в 2018 году возглавил районную администрацию.

«Сейчас он является одним из кандидатов в депутаты Законодательного собрания Нижегородской области», — написал Шалабаев у себя в «Максе».

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Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Выборы Михаил Шатилов
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