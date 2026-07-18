Шатилов уходит с поста главы Приокского района из-за выборов

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Глава Приокского района Нижнего Новгорода Михаил Шатилов уходит с занимаемой должности. Об этом 18 июля сообщил мэр Юрий Шалабаев.
По его словам, врио главы района будет Вадим Харченко.
Михаил Шатилов был депутатом Законодательного собрания Нижегородской области с 2012 по 2017 годы. После сложений полномочий Шатилов стал первым заместителем главы Приокского района, а в 2018 году возглавил районную администрацию.
«Сейчас он является одним из кандидатов в депутаты Законодательного собрания Нижегородской области», — написал Шалабаев у себя в «Максе».
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