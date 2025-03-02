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Экономика

Новое авто в Нижегородской области в среднем стоит 3,5 млн рублей

09 марта 2025 09:30  [142] Экономика

Средняя цена нового автомобиля в Нижегородской области в феврале 2025 года составила 3,5 млн рублей, что на 4,9% выше, чем в январе. Такие данные приводят аналитики Авто.ру Оценка, изучившие рынок новых машин в регионе.  

Общий тренд на рынке новых автомобилей в России показывает замедление активности. Количество предложений сократилось на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.  

- Средняя цена автомобилей китайских марок выросла на 2,6% и достигла 3,74 млн рублей.  
- Отечественные модели подорожали на 1%, их средняя стоимость составила 1,6 млн рублей.  
- Автомобили марок, не представленных официально, подорожали сразу на 8,4%, достигнув 9,4 млн рублей.  

Среди новых автомобилей, официально представленных на российском рынке, больше всего выросли в цене:  

- Haval F7 – +4,7%, до 3,35 млн рублей  
- Lada Niva – +4,4%, до 1,5 млн рублей  
- Haval H9 – +2,6%, до 5,18 млн рублей  
- Lada Granta – +2%, до 1,14 млн рублей  
- Lada Vesta – +1,9%, до 1,95 млн рублей  

Некоторые модели, напротив, снизились в цене:  

- Exeed LX – -4%, до 3,5 млн рублей  
- Kaiyi X3 – -3,7%, до 2,09 млн рублей  
- Exeed TXL – -2,9%, до 4,2 млн рублей  
- Haval Dargo – -1%, до 3,5 млн рублей  
- Tank 500 – -0,9%, до 7,53 млн рублей  

Аналитики отмечают, что в условиях сокращения предложений на рынке стоимость новых автомобилей продолжает расти, особенно среди популярных моделей.

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Теги:
Автомобили Цены
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