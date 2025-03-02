Новое авто в Нижегородской области в среднем стоит 3,5 млн рублей Экономика

Средняя цена нового автомобиля в Нижегородской области в феврале 2025 года составила 3,5 млн рублей, что на 4,9% выше, чем в январе. Такие данные приводят аналитики Авто.ру Оценка, изучившие рынок новых машин в регионе.

Общий тренд на рынке новых автомобилей в России показывает замедление активности. Количество предложений сократилось на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

- Средняя цена автомобилей китайских марок выросла на 2,6% и достигла 3,74 млн рублей.

- Отечественные модели подорожали на 1%, их средняя стоимость составила 1,6 млн рублей.

- Автомобили марок, не представленных официально, подорожали сразу на 8,4%, достигнув 9,4 млн рублей.

Среди новых автомобилей, официально представленных на российском рынке, больше всего выросли в цене:

- Haval F7 – +4,7%, до 3,35 млн рублей

- Lada Niva – +4,4%, до 1,5 млн рублей

- Haval H9 – +2,6%, до 5,18 млн рублей

- Lada Granta – +2%, до 1,14 млн рублей

- Lada Vesta – +1,9%, до 1,95 млн рублей

Некоторые модели, напротив, снизились в цене:

- Exeed LX – -4%, до 3,5 млн рублей

- Kaiyi X3 – -3,7%, до 2,09 млн рублей

- Exeed TXL – -2,9%, до 4,2 млн рублей

- Haval Dargo – -1%, до 3,5 млн рублей

- Tank 500 – -0,9%, до 7,53 млн рублей

Аналитики отмечают, что в условиях сокращения предложений на рынке стоимость новых автомобилей продолжает расти, особенно среди популярных моделей.