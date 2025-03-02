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Экономика

ГЖД направила на выполнение социальных обязательств более 7,1 млрд рублей в 2024 году

06 марта 2025 15:57  [101] Экономика

Фото: пресс-служба ГЖД

Завершил свою работу социально-экономический форум Горьковской железной дороги, который традиционно проходит в Нижнем Новгороде. На нем железнодорожники обсудили выполнение отраслевого соглашения и коллективных договоров ОАО "РЖД" и ДЗО. Так, на реализацию Коллективного договора ОАО "РЖД" в границах ГЖД за 2024 год было направлено более 7,1 млрд рублей.  

Участники форума отметили, что растёт и уровень заработной платы работников.. По сравнению с предыдущим годом она выросла почти на 20%. 

Начальник Горьковской железной дороги – Филиала ОАО "РЖД" Сергей Дорофеевский в рамках форума проинформировал работников магистрали об итогах работы в 2024 году. В соответствии с условиями Коллективного договора в компании в прошлом году была проиндексирована заработная плата: с 1 февраля – на 4%; с 1 октября – на 3,2%. Совокупный размер индексаций в 2024 году составил 7,2%. 

Добавим, что социальными обязательствами магистрали является проведение спортивно-массовых мероприятий и привлечение работников к здоровому образу жизни. Так, в 2024 году Дорпрофжел на ГЖД проведено 157 таких событий, в которых приняли участие 8,5 тыс. железнодорожников. 

Подводя итоги, Сергей Дорофеевский поздравил всех женщин с наступающим Международным женским днем 8 марта. На Горьковской магистрали трудятся более 11 тыс. железнодорожниц, что составляет треть от общего числа работников ГЖД.

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Теги:
ГЖД Деньги
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