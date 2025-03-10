В России начал действовать закон об эскроу-счетах для ИЖС
Пенсии работающих нижегородцев увеличат впервые за 8 лет
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
21 марта 2025 13:32  [34] ВТБ: жители ПФО потратили в спортзалах почти 2 млрд рублей
21 марта 2025 13:22  [151] Экономист Кульбака допустил снижение ставки ЦБ 21 марта из-за давления
21 марта 2025 13:11  [55] В ЗСНО обсудили результаты эффективности работы инвестиционной инфраструктуры в регионе
20 марта 2025 19:33  [746] Сын экс-мэра Нижнего Новгорода подал иск на 409 млн рублей к родителям
20 марта 2025 15:09  [354] Депутаты ЗСНО поддержали преобразование "Нижегородэлектротранс" в АО
20 марта 2025 12:28  [361] Павловский молокозавод отреагировал на информацию о массовых увольнениях
20 марта 2025 11:37  [381] Рустам Досаев: "Ассоциация судостроителей объединила профессионалов со всей страны"
20 марта 2025 11:09  [1019] "Фантомное" предприятие торговало молочкой в Нижегородской области
20 марта 2025 10:16  [908] Строители обошли нефтяников по зарплатам на 9 000 рублей в Нижегородской области
20 марта 2025 07:00  [412] Нижегородских застройщиков хотят освободить от платежей за участки под соцобъекты
Экономика

ВТБ: жители ПФО потратили в спортзалах почти 2 млрд рублей

21 марта 2025 13:32  [34] Экономика
ВТБ: жители ПФО потратили в спортзалах почти 2 млрд рублей

Фото: пресс-служба ВТБ

В прошлом году россияне потратили более 40 млрд рублей на спортивные товары, одежду и услуги спортивных клубов. По сравнению с 2023 годом траты увеличились на 34%. Спрос на спортивное питание также значительно увеличился. Об этом сообщает ВТБ. 

Пиковые значения трат на спортивные товары и одежду для спорта зафиксированы в декабре — по сравнению с январем рост составил практически 2 раза. Средний чек на эти категории составил 3,4 тыс. рублей. 

Основной спрос на товары и одежду для спорта традиционно отмечен в Москве и Московской области, в Приволжском федеральном округе, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — в этих регионах спрос увеличился примерно в полтора раза. 

Самый высокий средний чек зафиксирован в Москве — 5,6 тыс. рублей. Немного ниже средний чек в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (4 тыс. рублей), а также в Дальневосточном федеральном округе (3,3 тыс. рублей) и Северо-Кавказском федеральном округе (3,2 тыс. рублей). Самый низкий средний чек – в Центральном федеральном округе (2,2 тыс. рублей).

Расходы россиян в спортзалах также увеличились. Клиенты ВТБ в прошлом году потратили в спортивных клубах 18 млрд рублей, что на 37% больше, чем за 2023 год. 

Наибольшие расходы в спортзалах зафиксированы у жителей следующих регионов:

  • Москва и Московская область — 8,2 млрд рублей;
  • Приволжский федеральный округ — 1,8 млрд рублей;
  • Санкт-Петербург и Ленинградская область — 1,8 млрд рублей;
  • Сибирский федеральный округ — 1,4 млрд рублей;
  • Уральский федеральный округ — 1,3 млрд рублей. 

Самый высокий средний чек отмечен в Москве — 3,9 тыс. рублей, а самый низкий — в Северо-Западном федеральном округе — 1,4 тыс. рублей.

«Здоровый образ жизни с каждым годом становится популярнее: спрос на спортивную одежду, тренировки и питание регулярно растет. Забота о своем здоровье и хорошем самочувствии требует инвестиций – поэтому россияне готовы выделять все больше своего бюджета на спорт», - сказал руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса, старший вице-президент ВТБ Ростислав Яныкин.

Значительный рост также показал сегмент спортивного питания — об этом свидетельствуют данные Первого ОФД (входит в Группу ВТБ), который занимает 17% российского рынка фискальных данных. Так, спрос на протеиновые снеки с марта 2024 года по март 2025 года увеличился на 124%, на протеиновое печенье – на 27%, на спортивные напитки – на 20%. Протеиновые десерты и батончики также остаются в тренде: спрос на них вырос на 3,5% и 8% соответственно. Единственной категорией, где наблюдалось снижение, стал протеиновый шоколад, интерес к которому упал на 36%. 

«Растущий интерес к спортивному питанию связан с увеличением числа людей, занимающихся фитнесом и спортом, а также с общей тенденцией к здоровому образу жизни и правильному питанию среди населения», - прокомментировал Алексей Петрин, руководитель направления аналитических исследований Первого ОФД.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Деньги Спорт
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
10 марта 2025 10:36Весна в "Лимпопо": как просыпается зоопарк
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph