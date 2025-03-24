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Политика

В депутаты думы Нижнего Новгорода на предварительном голосовании "Единой России" зарегистрированы свыше 60 кандидатов

25 марта 2025 17:34  [95] Политика
В депутаты думы Нижнего Новгорода на предварительном голосовании Единой России зарегистрированы свыше 60 кандидатов

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

Председатель Нижегородского Организационного комитета по проведению предварительного голосования, заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области Алексей Антонов сообщил, что на участие в предвыборной процедуре в депутаты думы Нижнего Новгорода подано более 75 заявлений. Из них зарегистрировано 66 кандидатов. Наибольшая конкуренция наблюдается в 2-м, 21-м, 25-м и 28-м одномандатных избирательных округах, где на каждый округ подали заявления три кандидата.

Также стоит отметить, что в предварительном голосовании участвуют и действующие депутаты. Среди тех, кто уже зарегистрирован кандидатом: Владимир Аношкин, Юрий Ерофеев, Роман Пономаренко, Станислав Прокопович, Руслан Станчев, Владимир Тарасов, Сергей Пляскин, Владимир Поддымников-Гордеев. 

"С начала регистрации наблюдается активный интерес к участию в предварительном голосовании, как действующих депутатов, так и начинающих политиков, и просто активных и неравнодушных граждан. Отмечу, что для новичков в политике запущен образовательный проект "ПолитСтарт", сейчас идет прием заявок. Этот проект дает возможность молодым людям получить важные знания по ведению избирательной кампании от ведущих политиков и политтехнологов, проявить себя в общественно-политической жизни", - сказал председатель Нижегородского Организационного комитета по проведению предварительного голосования, заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области Алексей Антонов.

Всего в российских регионах на участие в предварительном голосовании «Единой России» с 5 марта и по сегодняшний день поступило 4,7 тысячи заявок, зарегистрированы 3,7 тысячи кандидатов, 54 % из них — партийцы, треть — молодежь в возрасте до 35 лет.

"Из числа действующих депутатов заявки подали пока всего 14 %, что говорит о перспективах серьезного обновления депутатского корпуса "Единой России" в регионах по итогам процедуры и выборов", — прокомментировал секретарь Генерального совета партии, первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Владимир Якушев.

Треть потенциальных кандидатов от партии представляют сферу малого и среднего бизнеса, 20% — образование и здравоохранение, каждый десятый — представитель общественности, волонтерского движения или социальной сферы.

Более 100 заявок поступило от участников спецоперации. Наибольшее число из них — в Новосибирской, Костромской, Ульяновской областях и Краснодарском крае.

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Теги:
Единая Россия
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