Невролог из Нижнего Новгорода подает в суд на хейтеров за оскорбления в сети Общество

Нижегородский детский невролог обратилась в суд с иском против администратора популярного сообщества в соцсетях, где в течение длительного времени публиковались оскорбления в её адрес. Об этом сообщил телеграм-канал "Бокал прессека".

По словам источника, врач требует признать недостоверной и порочащей её честь, достоинство и деловую репутацию информацию, размещённую в паблике. В сообществе регулярно появлялись уничижительные комментарии, направленные как на неё лично, так и на членов её семьи.

Проведённая судебная лингвистическая экспертиза выявила в этих высказываниях признаки негативной оценки, а также элементы речевого унижения. В настоящее время все подобные публикации фиксируются и подвергаются проверке. При появлении новых оскорбительных сообщений они также будут приобщены к судебному делу.

Автор телеграм-канала Алексей Никонов прокомментировал ситуацию, подчеркнув значимость происходящего: "Показательный и нужный прецедент. Доктора этого знаю очень давно, потрясающий специалист, работает со сложными детьми, а иногда и их родителями".