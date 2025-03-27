Невролог из Нижнего Новгорода подает в суд на хейтеров за оскорбления в сети

Нижегородский детский невролог обратилась в суд с иском против администратора популярного сообщества в соцсетях, где в течение длительного времени публиковались оскорбления в её адрес. Об этом сообщил телеграм-канал "Бокал прессека".
По словам источника, врач требует признать недостоверной и порочащей её честь, достоинство и деловую репутацию информацию, размещённую в паблике. В сообществе регулярно появлялись уничижительные комментарии, направленные как на неё лично, так и на членов её семьи.
Проведённая судебная лингвистическая экспертиза выявила в этих высказываниях признаки негативной оценки, а также элементы речевого унижения. В настоящее время все подобные публикации фиксируются и подвергаются проверке. При появлении новых оскорбительных сообщений они также будут приобщены к судебному делу.
Автор телеграм-канала Алексей Никонов прокомментировал ситуацию, подчеркнув значимость происходящего: "Показательный и нужный прецедент. Доктора этого знаю очень давно, потрясающий специалист, работает со сложными детьми, а иногда и их родителями".
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