Два авиарейса из Нижнего Новгорода задержали на несколько часов

Авиарейсы из нижегородского аэропорта "Чкалов" в Москву и Ярославль были существенно задержаны 8 и 9 апреля. Информация об этом размещена на онлайн-табло воздушной гавани.
Вылет самолета авиакомпании "Россия", выполнявшего рейс в столицу совместно с "Аэрофлотом", должен был состояться в 22:40 во вторник. Однако фактически борт поднялся в воздух лишь в 5:28 следующего дня. Таким образом, задержка составила около семи часов.
Еще больший сбой произошел с рейсом "ЮВТ-Аэро" в Ярославль. Вместо запланированного времени — 17:30 8 апреля — самолет вылетел только в 8:06 9 апреля. Ожидание пассажиров затянулось почти на 14 с половиной часов.
Причины отклонений от расписания пока не раскрываются.
Напомним, что 9 апреля Нижегородскую область пытались атаковать украинские беспилотники. Но летальные аппараты были уничтожены. Как выяснила редакция НИА "Нижний Новгород", ограничения на прием и отправку авиарейсов в этой связи не вводились.
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