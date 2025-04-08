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Общество

Снег будет идти в Нижегородской области еще минимум сутки

09 апреля 2025 14:08  [120] Общество
Снег будет идти в Нижегородской области еще минимум сутки

Мокрый снег и дождь будут идти в Нижегородской области еще минимум сутки. 

По данным "Верхне-Волжского УГМС", до конца дня 9 апреля осадки ожидаются в отдельных районах региона, а также в областном центре. 

В МЧС посоветовали остерегаться нависшего снега. Водителям рекомендуют не гонять на заснеженных дорогах, соблюдать дистанцию и в целом быть предельно внимательными.

Ранее редакция НИА "Нижний Новгород" выяснила, когда вернется весна. 

Посмотреть фоторепортаж про апрельскую зиму в приволжской столице можно тут.

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Теги:
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