Снег будет идти в Нижегородской области еще минимум сутки Общество

Мокрый снег и дождь будут идти в Нижегородской области еще минимум сутки.

По данным "Верхне-Волжского УГМС", до конца дня 9 апреля осадки ожидаются в отдельных районах региона, а также в областном центре.

В МЧС посоветовали остерегаться нависшего снега. Водителям рекомендуют не гонять на заснеженных дорогах, соблюдать дистанцию и в целом быть предельно внимательными.

Ранее редакция НИА "Нижний Новгород" выяснила, когда вернется весна.

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