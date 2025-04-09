Песни на тему космоса звучат в нижегородских школах вместо звонков в апреле Общество

Фото: гимназия №4 города Кстово

В апреле в нижегородских школах вместо привычных звонков звучат песни, посвященные теме освоения космоса. В их числе – композиции «Трава у дома», «Прекрасное далеко», «Надежда», «Притяжение Земли» и другие.

Акция по знакомству обучающихся с музыкальным наследием Родины проводится по инициативе Министерства просвещения России. Проект «Мелодии вместо звонков» реализуется уже на протяжении полугода, при этом тема композиций меняется каждый месяц.

Как сообщили в министерстве образования и науки Нижегородской области, в апреле тема акции приурочена ко Дню космонавтики. В преддверии праздника также проводятся тематические уроки, на которых детям рассказывают о достижениях отечественной космонавтики, знаменитых ученых и героях, побывавших в космосе.

«День космонавтики – хороший повод напомнить школьникам о великих достижениях нашей страны. Мы стремимся к тому, чтобы изучение ключевых событий истории было не только полезным, но и интересным. Этому способствует проект «Мелодии вместо звонков», который получил большую популярность у школьников. Он знакомит учащихся с известными музыкальными произведениями и важными историческими датами», – отметил министр просвещения России Сергей Кравцов.

В рамках акции в Кстовской гимназии №4 для обучающихся всех классов проводят тематические открытые уроки. Так, 10 апреля первоклассники смогли узнать о подвиге Юрия Гагарина, послушали песни о космосе и узнали о том, чему нужно учиться, чтобы стать космонавтом.

«Мне очень понравился урок – теперь я знаю, кто такой Юрий Гагарин, и хочу тоже покорять космос! Значит, мне нужно хорошо учиться, заниматься физкультурой и помогать взрослым!» – поделился первоклассник Артем Носовский.

«Музыка – это язык, который объединяет сердца и умы. Весь месяц мы наблюдаем: когда вместо звонков звучат мелодии о космосе, ученики вдохновляются на изучение астрономии. Благодаря этой акции мы достигаем сразу двух целей: во-первых, даем детям более глубокие знания по разным темам, а, во-вторых, занимаемся профориентацией», – отметила директор гимназии Елена Молоткова.

Напомним, проект «Мелодии вместо звонков» стартовал в школах страны в ноябре 2024 года. В ноябре для ребят звучали отрывки из песен композитора Александры Пахмутовой, а в декабре – музыка из балета «Щелкунчик» Петра Ильича Чайковского. С начала года школьники также слушали песни Международного детского центра «Артек», патриотические композиции и фрагменты песен, посвященных женщинам.

Работа по всестороннему развитию детей и их патриотическому воспитанию – одно из важнейших направлений работы в рамках нового национального проекта «Молодежь и дети». Национальный проект стартовал в стране с 2025 года по поручению президента России Владимира Путина. Он выполняет задачи, ранее предусмотренные в нацпроектах «Образование» и «Наука и университеты», и включает девять федеральных проектов и программ: «Россия – страна возможностей», «Мы вместе», «Россия в мире», «Все лучшее детям», «Ведущие школы», «Педагоги и наставники», «Создание сети современных кампусов», «Университеты для поколения лидеров» и «Профессионалитет».