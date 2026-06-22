Шесть выпускников из Нижнего Новгорода набрали по 200 баллов на ЕГЭ Общество

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде шесть выпускников показали максимальный результат сразу по двум предметам ЕГЭ. Об этом сообщил мэр Юрий Шалабаев в своем MAX-канале.

По 200 баллов за русский язык и математику получили учащиеся лицея №36, школы №22, лицея №40 и лицея №38.

Выпускница школы №33 сдала на высший балл русский язык и историю. Ученик кстовской школы №8 набрал 200 баллов по русскому языку и химии.

На сегодняшний день в городе насчитывается 73 стобалльных результата. Наиболее успешно выпускники справились с русским языком и математикой — по этим предметам зафиксировано 52 максимальных балла.

Среди образовательных организаций больше всего стобалльников в лицее №40—12 человек. В лицее №38 — восемь выпускников с высшими баллами, в лицее №36 — шесть.

«Подведение итогов экзаменационной кампании ещё продолжается, поэтому есть все шансы расширить список ребят с максимальными результатами.», — отметил глава города.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области более ста выпускников сдали ЕГЭ на 100 балов.