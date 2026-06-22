Нижегородцам объяснили, почему цены на бензин различаются на АЗС
Эксклюзив
Что есть и чего нет в новых Volga: обзор из салона
Повышение тарифов ЖКХ с 1 июля: правда или миф
Суд арестовал мажора Корнилова, назвавшего россиян "нищетой"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
22 июня 2026 15:28
Перевозчиков нашли для 19 автобусов в Арзамасе и Дзержинске
22 июня 2026 15:10
Шесть выпускников из Нижнего Новгорода набрали по 200 баллов на ЕГЭ
22 июня 2026 14:49
Участок с аварийным недостроем у «Нитела» изымут у собственника
22 июня 2026 14:44
Нижегородская семья признана одной из лучших студенческих семей России
22 июня 2026 14:16
Эксклюзив
Синоптик Мокеева рассказала, придет ли жара в Нижний Новгород
22 июня 2026 14:00
Нижегородский минобр взял под контроль возвращение школьников из «Артека»
22 июня 2026 13:17
Нижегородский аэропорт возобновил прием и выпуск самолетов
22 июня 2026 13:06
Новые функции для нижегородских абитуриентов появились на «Госуслугах»
22 июня 2026 13:00
В Сарове обсудили первые этапы разработки мастер-плана развития города
22 июня 2026 12:58
Volga объяснила, почему покупательница не смогла забрать кроссовер из салона
Общество

Шесть выпускников из Нижнего Новгорода набрали по 200 баллов на ЕГЭ

22 июня 2026 15:10 Общество
Шесть выпускников из Нижнего Новгорода набрали по 200 баллов на ЕГЭ

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде шесть выпускников показали максимальный результат сразу по двум предметам ЕГЭ. Об этом сообщил мэр Юрий Шалабаев в своем MAX-канале.

По 200 баллов за русский язык и математику получили учащиеся лицея №36, школы №22, лицея №40 и лицея №38.

Выпускница школы №33 сдала на высший балл русский язык и историю. Ученик кстовской школы №8 набрал 200 баллов по русскому языку и химии.

На сегодняшний день в городе насчитывается 73 стобалльных результата. Наиболее успешно выпускники справились с русским языком и математикой — по этим предметам зафиксировано 52 максимальных балла.

Среди образовательных организаций больше всего стобалльников в лицее №40—12 человек. В лицее №38 — восемь выпускников с высшими баллами, в лицее №36 — шесть.

«Подведение итогов экзаменационной кампании ещё продолжается, поэтому есть все шансы расширить список ребят с максимальными результатами.», — отметил глава города.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области более ста выпускников сдали ЕГЭ на 100 балов.

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ЕГЭ Экзамены Юрий Шалабаев
Поделиться:
Новости по теме
16 июня 2026 12:58
Два выпускника из Арзамаса набрали по 100 баллов на ЕГЭ
15 июня 2026 19:00
Два нижегородских выпускника сдавали китайский язык на ЕГЭ
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
12 июня 2026 17:25
Стометровый триколор, танцы и парад: как прошел День России в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных