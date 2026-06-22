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Общество

Нижегородская семья признана одной из лучших студенческих семей России

22 июня 2026 14:44 Общество
Нижегородская семья признана одной из лучших студенческих семей России

Фото: МГУ имени М.В. Ломоносова

Мария и Артур Самарины, уроженцы Нижегородской области и аспиранты МГУ имени Ломоносова, удостоены специальной награды «Семья аспирантов» на II Всероссийском фестивале студенческих семей.

Церемония награждения прошла в Ломоносовском корпусе университета в рамках подведения итогов конкурса «Студенческие семьи России», сообщили в пресс-службе вуза.

Награду Самариным вручили председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и ректор МГУ Виктор Садовничий. Среди лучших студенческих семей страны была отмечена именно семья из Нижегородской области.

Супруги живут в студенческом общежитии и воспитывают сына. Мария активно занимается общественной работой и развивает в Нижегородской области благотворительный проект «Мама Рядом». Она также стала одной из первых аспиранток, получивших выплату при постановке на учет по беременности в рамках национального проекта «Семья».

Фестиваль объединил студенческие семьи со всей России. В пленарном заседании приняли участие представители федеральных органов власти и руководства ведущих вузов страны. Специальная награда, присужденная Самариным, стала признанием их активной семейной и общественной позиции.

Напомним, в Нижегородской области по инициативе губернатора Глеба Никитина в рамках программы «ОСНОВА» действуют региональные меры поддержки молодых семей.

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Теги:
Многодетные семьи Награды Семья
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