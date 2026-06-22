Участок с аварийным недостроем у «Нитела» изымут у собственника Общество

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Региональное министерство имущественных и земельных отношений приняло решение о реквизиции земельного участка с недостроенным зданием на проспекте Гагарина, 45Б в Приокском районе Нижнего Новгорода. Документа размещен на сайте ведомства.

Речь идет об участке площадью около 834 кв. метров. Право собственности зарегистрировано за Хафизовым Дамиром Камилевичем с 28 февраля 2020 года.

Основанием для изъятия стало введение режима повышенной готовности на территории рядом с объектом. Соответствующее постановление администрация города опубликовала в апреле 2026 года. Режим начал действовать с 18:00 19 марта. Недостроенное здание расположено за поликлиникой «Нитела». Объект признан аварийным и, согласно документам, может представлять угрозу жизни и здоровью людей.

Реквизиция проводится для ликвидации режима повышенной готовности и предотвращения возможного вреда. Собственнику будет возмещена рыночная стоимость имущества.

Министерство направит владельцу копию решения и организует оценку участка. В случае добровольной передачи имущества будет подготовлено соглашение о реквизиции и порядке выплаты компенсации. У собственника будет 30 дней на подписание документа или направление отказа. При отказе либо отсутствии ответа ведомство обратится в суд.

Ранее сообщалось, что мэрия изымает аварийный дом на улице Батумской для сноса.