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Экономика

Ведущему инженеру АПЗ Александру Огородникову присвоено звание "Почетный машиностроитель"

25 апреля 2025 18:47  [99] Экономика
Ведущему инженеру АПЗ Александру Огородникову присвоено звание Почетный машиностроитель

Ведущему инженеру-электронику ОГК Арзамасского приборостроительного завода им. П.И. Пландина Александру Огородникову присвоено звание "Почетный машиностроитель".

После окончания факультета «Конструирование и производство радиоаппаратуры» Арзамасского филиала МАИ в 1978 году устроился на АПЗ. Посвятил свою жизнь разработке и внедрению сложной электронной техники на заводе.

"Не только работал как инженер-конструктор, но и освоил программирование ЭВМ на языке ассемблера, – рассказывает Александр Александрович. – Это значительно упрощало процессы настройки и проверки".

Инженер-электроник Александр Огородников стоял у истоков локальной вычислительной сети «Каскад» на оптоволокне, разработал комплекс автоматизированной проверки ГИБ-72 и даже создал собственный язык ассемблера для микро-ЭВМ «Электроника-С5».

Его разработки нашли применение в самых разных областях: от медицинского ультразвукового оборудования до динамически настраиваемых гироскопов. 

"Сейчас поддерживаем в работоспособном состоянии все разработанные изделия. В основном сложность возникает из-за поставки комплектующих, но мы стараемся и находим выход из таких ситуаций, – делится он. – Званию "Почётный машиностроитель" рад, ведь это оценка моего труда и признание личных заслуг перед предприятием, страной". 

Свободное время Александр Огородников посвящает детям и внукам. Они постоянно в движении. Летом – походы, поездки в другие города, по пути интересные остановки с привалами, катание на лодках. Зимой дружной семьей ездят на горнолыжные курорты.  

Текст: Юлия Фролова

Фото: Артур Баранов
 

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Теги:
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