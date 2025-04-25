Ведущему инженеру АПЗ Александру Огородникову присвоено звание "Почетный машиностроитель"

Ведущему инженеру-электронику ОГК Арзамасского приборостроительного завода им. П.И. Пландина Александру Огородникову присвоено звание "Почетный машиностроитель".
После окончания факультета «Конструирование и производство радиоаппаратуры» Арзамасского филиала МАИ в 1978 году устроился на АПЗ. Посвятил свою жизнь разработке и внедрению сложной электронной техники на заводе.
"Не только работал как инженер-конструктор, но и освоил программирование ЭВМ на языке ассемблера, – рассказывает Александр Александрович. – Это значительно упрощало процессы настройки и проверки".
Инженер-электроник Александр Огородников стоял у истоков локальной вычислительной сети «Каскад» на оптоволокне, разработал комплекс автоматизированной проверки ГИБ-72 и даже создал собственный язык ассемблера для микро-ЭВМ «Электроника-С5».
Его разработки нашли применение в самых разных областях: от медицинского ультразвукового оборудования до динамически настраиваемых гироскопов.
"Сейчас поддерживаем в работоспособном состоянии все разработанные изделия. В основном сложность возникает из-за поставки комплектующих, но мы стараемся и находим выход из таких ситуаций, – делится он. – Званию "Почётный машиностроитель" рад, ведь это оценка моего труда и признание личных заслуг перед предприятием, страной".
Свободное время Александр Огородников посвящает детям и внукам. Они постоянно в движении. Летом – походы, поездки в другие города, по пути интересные остановки с привалами, катание на лодках. Зимой дружной семьей ездят на горнолыжные курорты.
Текст: Юлия Фролова
Фото: Артур Баранов
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