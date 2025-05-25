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Общество

Работники ГЖД заменили настил на 7 железнодорожных переездах в апреле-мае

09 июня 2025 13:09  [71] Общество
Работники ГЖД заменили настил на 7 железнодорожных переездах в апреле-мае

Фото: пресс-служба ГЖД

В апреле-мае 2025 года замена переездного настила и асфальтового покрытия произведена на 7 переездах Горьковской железной дороги: пос. Чичерево; ст. Петряевка; ст. Балахна; перегон Шеманиха – Уста; ст.Лянгасово; ст.Чухломинский; перегон Разъезд 275 км – Разъезд 289 км.

Кроме того, выполнен ремонт восстановления целостности полотна, в том числе на 21 переезде в Нижегородской области.

Отметим, с 9 по 16 июня в Нижнем Новгороде ремонтные работы будут произведены на переездах на ул. Федосеенко, ул. Новые Пески и в пос. Дубравный.

Всего в 2025 году работники ГЖД обновят всеми видами ремонта 340 переездов. В том числе, капитальный ремонт на 6 железнодорожных переездах, расположенных на станциях Каликино и Ветлужская в Нижегородской области, ст. Колокша во Владимирской области, ст. Чамзинка в Республике Мордовия, ст. Луза в Кировской области и ул. Лепсе в Кирове.

Также предусмотрена замена устройств заграждения на 3 объектах в Нижегородской области, по 1 – во Владимирской области, Пермском крае и Республике Башкортостан. На 19 переездах предусмотрена замена настила, ремонт асфальтового покрытия запланирован на 309 объектах.

В рамках реализации проекта по демонтажу неиспользуемых железнодорожных переездов на Горьковской железной дороге планируются к закрытию по 2 переезда в Нижегородской области и Удмуртской Республике.

В целях предотвращения ДТП железнодорожники реализуют комплексную программу, в частности, это мониторинг состояния переездов, их ремонт, модернизацию и оснащение дополнительными системами безопасности.

Горьковская железная дорога призывает водителей соблюдать правила дорожного движения при следовании через железнодорожные переезды.

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Теги:
ГЖД
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